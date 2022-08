Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: Inter dan AS Roma Menang, AC Milan Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 31 Agustus 2022, menampilkan tiga pertandingan pekan keempat. Inter Milan dan AS Roma menang, sedangkan AC Milan tertahan.

Inter Milan berhasil mengalahkan tim promosi Cremonese dengan skor 3-1 di Giuseppe Meazza.

Tiga gol Inter ini dicetak oleh Joaquin Correa (menit 12), Nicolo Barella (38), dan Lautaro Martinez (76). Gol Cremonese diceploskan David Okereke (90).

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Inter Milan setelah pekan lalu dikalahkan Lazio 1-3. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai sembilan, tertinggal satu poin dari AS Roma.

AS Roma mampu menempati puncak klasemen setelah menang 3-0 saat menjamu Monza. Tim asuhan Jose Mourinho itu tampil dominan di kandang dan berhasil membukukan poin penuh berkat dua gol Paulo Dybala dan gol Roger Ibanez.

Sementara itu dalam pertandingan lain, juara bertahan AC Milan hanya mampu bermain 0-0 di kandang Sassuolo. Dengan hasil seri kedua yang diraih musim ini, Milan kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 8. Sassuolo di posisi ke-10 dengan nilai 5.

Lanjutan Liga Italia akan kembali tersaji malam ini, atara lain menampilkan laga Juventus vs Spezia dan Napoli vs Lecce.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan keempat, live beIN Sports dan Vidio)

Selasa, 30 Agustus 2022

Sassuolo vs AC Milan 0-0

AS Roma vs Monza 3-0

Inter Milan vs Cremonese 3-1.

Rabu, 31 Agustus 2022

23:30 WIB - Empoli vs Hellas Verona

23:30 WIB - Sampdoria vs Lazio

23:30 WIB - Udinese vs Fiorentina.

Kamis, 1 September 2022

01:45 WIB - Juventus vs Spezia.

01:45 WIB - Napoli vs Lecce.

Jumat, 2 September 2022

01:45 WIB - Atalanta vs Torino

01:45 WIB - Bologna vs Salernitana.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Hasil Liga Italia: Chelsea Takluk 1-2 di Kandang Southampton