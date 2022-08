Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan Kelima: Southampton vs Chelsea 2-1 , Leeds United vs Everton 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan kelima hadir pada Rabu dinihari WIB, 31 Agustus 2022. Chelsea kalah di kandang Southampton.

Chelsea harus menelan pil pahit dan kalah 1-2 saat melawan Southampton di St. Mary's Stadium. Mereka sempat unggul lewat gol Raheem Sterling pada menit ke-23, namun kemudian kebobolan oleh gol Romeo Lavia (menit ke-26), dan Adam Amstrong (45+1).

Ini jadi kekalahan kedua yang dialami Chelsea musim ini. Tim asuhan Thomas Tuchel itu kini menempati posisi kedelapan dengan nilai 7. Mereka kalah selisih gol dari Southampton yang naik ke posisi ketujuh.

Dalam pertandingan lain, Leeds United dan Everton bermain 1-1. Everton unggul lebih dahulu lewat gol Anthony Gordon, tapi Leeds mampu membalas lewat gol Luis Sinisterra.

Leeds kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 8. Sedangkan Everton ada di posisi ke-15 dengan nilai 3.

Dalam pertandingan lain Crystal Palace dan Brentford juga bermain imbang 1-1. Sedangkan Fulham mampu mengalahkan Brighton 2-1

Jadwal Liga Inggris pekan kelima masih akan berlangsung Kamis dinihari nanti. Pertandingan yang akan hadir antara lain Arsenal vs Aston Villa, Manchester City vs Nottingham, dan Liverpool vs Newcastle United.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima

Rabu, 31 Agustus 2022

Crystal Palace vs Brentford 1-1

Fulham vs Brighton 2-1

Southampton vs Chelsea 2-1

Leeds United vs Everton 1-1.

Kamis, 1 September 2022

01:30 Arsenal vs Aston Villa

01:30 Bournemouth vs Wolves

01:30 Manchester City vs Nottingham

01:45 West Ham vs Tottenham

02:00 Liverpool vs Newcastle United (SCTV).

Jumat, 2 Agustus 2022

02:00 Leicester vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris

Top Skor Liga Inggris

6 gol: Erling Haaland (Man City)

5 gol: Aleksandar Mitrovic (Fulham)

4 gol: Rodrigo (Leeds United), Harry Kane (Tottenham), Wilfried Zaha (Crystal Palace).

