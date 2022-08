Jadwal Bola Rabu 31 Agustus 2022: Arsenal, Man City, Liverpool, Juventus, PSG, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 1 September 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Prancis, dan DFB Pokal Jerman. Arsenal, Manchester City, Liverpool, Juventus, PSG, dan Bayern Munchen akan berlaga.

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan kelima. Malam ini antara lain ada aksi Arsenal yang akan menjamu Aston Villa. Arsenal menjadi satu-satunya tim yang terus menang dalam empat laga awalnya. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 12, unggul 9 angka dari lawannya yang ada di urutan ke-16.

Juara bertahan Manchester City akan menjamu Nottingham Forest. Man City ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 10, unggul 6 poin dari lawannya yang menempati urutan ke-14.

Laga malam ini juga akan menampilkan pertandingan Liverpool vs Newcastle United. Liverpool baru meraih satu kemenangan dan kini hanya menempati urutan ke-12 klasemen dengan nilai 5, tertinggal satu angka dari laannya di urutan ke-10.

Simak jadwal selengkapnya:

01:30 Arsenal vs Aston Villa

01:30 Bournemouth vs Wolves

01:30 Manchester City vs Nottingham

01:45 West Ham vs Tottenham

02:00 Liverpool vs Newcastle United (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia memasuki pekan keempat. Malam ini ada laga Juventus vs Spezia. Si Nyonya Tua akan berusaha bangkit setelah terus meraih hasil seri dalam dua laga terakhirnya. Mereka ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 5, hanya unggul satu poin dari lawannya.

Malam ini juga ada laga Napoli vs Lecce, Udinese vs Fiorentina, dan Sampdoria vs Lazio. Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

23:30 WIB - Empoli vs Hellas Verona

23:30 WIB - Sampdoria vs Lazio

23:30 WIB - Udinese vs Fiorentina

01:45 WIB - Juventus vs Spezia

01:45 WIB - Napoli vs Lecce.

Liga Prancis

Liga Prancis akan memasuki pekan kelima. Malam ini antara lain akan hadir aksi Paris Saint-Germain (PSG) di kandang Toulouse. PSG baru ditahan Monaco 1-1 dan kini memiliki nilai sama (10) dengan Marseille dan Lens. Toulouse ada di posisi ke-10 dengan nilai 5.

Jadwal:

02.00 Toulouse vs PSG.

DFB Pokal Jerman

Kompetisi DFB Pokal atau Piala jerman menyajikan persaingan di babak 64 besar. Malam ini ada laga Bayern Munchen melawan tim divisi 3, Viktoria Klon. Ini menjadi laga terakhir dari babak ini. Tim Bundesliga lain, termasuk Borussia Dortmund dan Schalke, sudah lolos ke babak 32 besar.

01.45 Viktoria Klon vs Bayern Munchen.

