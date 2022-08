Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1 Pekan Kedelapan dan Klasemennya: 7 Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan memasuki pekan kedelapan. Rangkaian pertandingannya akan dimulai Jumat, 2 September 2022, tujuh laga di antaranya akan disiarkan Indosiar.

Laga besar Persebaya Surabaya vs Bali United akan membuka jadwal pekan ini. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, mulai 16.00 WIB dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Persebaya terus menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 10, tertinggal lima angka dari Bali United di urutan keempat.

Sebagai juara bertahan Bali United kini tertinggal tiga angka dari Borneo FC yang memuncaki klasemen. Borneo akan bermain Sabtu malam, di kandang Persikabo 1973.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan laga menarik Persib Bandung vs Rans Nusantara FC. Persib kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 7, unggul 2 angka dari Rans Nusantara yang baru meraih kemenangan pertamanya dengan mengalahkan Barito Putera 2-1.

Laga lainnya pekan ini antara lain Persija Jakarta vs Bhayangkara FC, Barito Putera vs Arema FC, Persita Tangerang vs Madura United, dan Persik Kediri vs PSM Makassar.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kedelapan

Jumat, 2 September 2022

16:00 Persebaya Surabaya vs Bali United (Indosiar)

18:15 Persita Tangerang vs Madura United (Vidio)

20:30 Persik Kediri vs PSM Makassar (Indosiar).

Sabtu, 3 Agustus 2022

16:00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Persikabo 1973 vs Borneo (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Minggu, 4 Agustus 2022

15:30 Persib Bandung vs Rans Nusantara FC (Indosiar)

18:15 Dewa United vs PSS Sleman (Indosiar)

20:00 PS Barito Putera vs Arema FC (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

Selanjutnya: Top Skor Liga 1