Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Keenam: MU vs Arsenal dan Villa vs Man City Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan keenam. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, dua di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Banyak laga menarik akan tersaji pada pekan keenam ini. Laga pembuka, Everton vs Liverpool, menjadi salah satu di antaranya.

Kebangkitan Liverpool akan diuji setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim asuhan Jurgen Klopp itu kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 8, masih tertinggal 7 poin dari Arsenal yang ada di puncak.

Everton akan menyambut Liverpool dalam kondisi tertekan. Mereka belum pernah menang dalam lima laga awalnya sehingga kini berada di ambang zona degradasi, posisi ke-17, dengan nilai 3.

Laga lain yang tak kalah menarik pekan ini adalah Manchester United vs Arsenal, yang akan disiarkan langsung SCTV. Ini akan jadi batu ujian atas kesempurnaan Arsenal yang terus menang dalam lima awalnya.

MU sudah bisa melewati awal buruknya dan terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini ada di posisi kelima dengan nilai 9.

Jadwal pekan ini juga akan menampilkan laga Aston Villa vs Manchester City yang disiarkan SCTV. Selain itu ada Tottenham vs Fulham dan Chelsea vs West Ham.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Vidio)

Sabtu, 3 September 2022

18:30 WIB Everton vs Liverpool

21:00 WIB Brentford vs Leeds United

21:00 WIB Newcastle vs Crystal Palace

21:00 WIB Nottingham Forest vs Bournemouth

21:00 WIB Tottenham vs Fulham

21:00 WIB Wolverhampton vs Southampton

21:00 WIB Chelsea vs West Ham

23:30 WIB Aston Villa vs Manchester City (SCTV).

Minggu, 4 September 2022

20:00 WIB Brighton vs Leicester City

22:30 WIB Manchester United vs Arsenal (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

