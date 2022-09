BRI Liga 1 Pekan Kedelapan: Rekap Hasil, Jadwal Sabtu Hari Ini, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi sepak bola nasional, BRI Liga 1, memasuki pekan kedelapan. Tiga laga sudah berlangsung, tiga pertandingan akan berlangsung Sabtu hari ini.

Pada pertandingan Jumat, 2 September, kondisi irit gol terlihat. Laga Persebaya Surabaya vs Bali United dan Persita vs Madura United sama-sama berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan tim tamu. Sedangkan partai Persik Kediri vs PSM Makassar, yang diwarnai kartu merah dari kedua kubu, berakhir 0-0.

Hasil itu mengubah komposisi klasemen sementara. Madura United naik ke puncak klasemen dengan nilai 19, unggul satu dari Borneo FC, yang akan bermain hari ini.

Bali United juga naik ke posisi tiga besar, menggeser PSM Makassar. Posisi persita tetap di urutan 15, tapi rawan tergeser Persija yang akan bermain hari ini. Kedua tim hanya terpaut satu angka.

Hasil seri atas PSM Makassar membuat Persik tetap belum bisa menang dalam delapan laga yang dijalaninya. Mereka menjadi satu-satunya tim yang memiliki catatan seperti itu.

Jadwal BRI Liga 1 akan menampilkan tiga pertandingan. Borneo FC berpeluang merebut kembali puncak klasemen bila mampu menang di kandang Persikabo 1973.

Laga lainnya adalah Persis Solo vs PSIS Semarang dan Persija Jakarta vs Bhayangkara FC.

Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kedelapan

Hasil Jumat, 2 September 2022

Persebaya Surabaya vs Bali United 0-1

Persita vs Madura United 0-1

Persik Kediri vs PSM Makassar 0-0.

Jadwal Sabtu, 3 Agustus 2022

16:00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Persikabo 1973 vs Borneo (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Jadwal Minggu, 4 Agustus 2022

15:30 Persib Bandung vs Rans Nusantara FC (Indosiar)

18:15 Dewa United vs PSS Sleman (Indosiar)

20:00 PS Barito Putera vs Arema FC (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

Selanjutnya: Top Skor Liga 1