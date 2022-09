Liga Inggris: Prediksi Aston Villa vs Manchester City Main Sabtu Malam

Prediksi Aston Villa vs Manchester City

Head to Head Lima Pertemuan Terakhir

Meski demikian, pertahanan Manchester City juga harus waspada. Pelatih Aston Villa, Steven Gerrard, akan kembali berharap kepada Philippe Coutinho. Penyerang asal Brasil ini pun punya rapor yang bagus lawan Manchester City, yaitu mencetak lima gol dari tujuh laga lawan The Citizens.

Namun, dengan atau tanpa Haaland sebagai starter, Manchester City di atas kertas memiliki peluang untuk meraih tiga poin dalam laga yang akan digelar di Stadion Villa Park ini. Manchester City memiliki rekor meyakinkan dalam sejarah menghadapi Aston Villa. The Citizens memenangkan 28 pertandingan saat bertemu Villa, jumlah terbanyak di antara lawan-lawan yang pernah dihadapi.

Bagi Manchester City, perhatian nampaknya akan tertuju kepada Erling Haaland. Pemain yang baru didatangkan the Citizens tersebut tampil luar biasa di awal musim ini. Ia menjadi top skor Liga Inggris dengan torehan 9 gol hingga pekan kelima.

Jadwal Liga Inggris pekan kedelapan, Sabtu 3 September 2022: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City.

