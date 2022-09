Liga Inggris: Arsenal, Mikel Arteta, dan Kemenangan 5 Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Masih terlalu dini untuk menilai apakah Arsenal bakal menjadi kandidat juara Liga Inggris. Namun, penampilan tim asuhan Mikel Arteta ini layak mendapat perhatian.

The Gunners bisa dibilang bermain stabil dalam lima pekan pertama di Premier League musim ini. Kondisi ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan musim lalu di mana mereka terseok-seok di awal musim. Mereka sempat terpuruk ke posisi bawah klasemen karena menelan tiga kekalahan beruntun di awal musim.

Kini, Gabriel Jesus dan kawan-kawan kokoh di puncak klasemen dengan menyapu bersih lima kemenangan berturut-turut sejak pekan pertama. Arsenal bisa menjaga jarak dua poin dari juara bertahan Liga Inggris, Manchester City, yang menempati peringkat kedua.

Tren positif ini jelas tidak bisa dilepaskan dari sosok Mikel Arteta selaku sang manajer. Pada awal Agustus 2022, sebelum laga pertama Arsenal melawan Crystal Palace, Arteta memprediksi bahwa skuadnya akan berada di level yang berbeda dari sebelumnya. Menurut dia, Arsenal bisa finis lebih baik dari musim lalu yang menempati rangking lima.

“Kami siap untuk bergerak ke level yang berbeda dan saya yakin akan hal itu. Apa yang dilakukan tim lain sudah jelas dan yang lain sudah memiliki skuad yang jauh lebih kuat daripada kami," kata Arteta mengutip dari Mirror.Uk.

Manajer asal Spanyol tersebut menyatakan puas dengan penampilan Arsenal selama mengikuti tur pramusim. Begitu juga dengan upaya manajemen mendapatkan pemain baru yang menjadi incarannya.

Dua pemain baru yang sudah punya kedekatan dengan Arteta adalah Gabriel Jesus dan Oleksandr Zinchenko. Ketiganya sudah saling mengenal satu sama lain saat masih bersama di Manchester City di mana saat itu Arteta merupakan asisten pelatih Pep Guardiola.

Arteta menyatakan kehadiran Gabriel dan Zinchenko dibutuhkan untuk membangun mental bagi sederet pemain muda Arsenal. Ia menyebut mentalitas kemenangan, pengalaman, dan pengetahua adalah alasan mengapa ingin merekrut Gabriel dan Zinchenko dari City.

“Kami ingin mereka menginspirasi para pemain muda yang kami miliki untuk melakukan hal yang sama (seperti di Manchester City)," ujar Arteta. Ia berharap kedua pemain tersebut bisa menunjukkan kepada pemain muda Arsenal apa yang diperlukan untuk berpikir dan bermain terus menang.

Keyakinan Arteta itu setidaknya sudah terjawab dalam lima kemenangan di Liga Inggris. Namun jauh sebelum hasil positif tersebut, Pep Guardiola pernah menyampaikan tentang sosok Mikel Arteta.

Pernyataan Guardiola yang keluar pada Februari 2021 ini menjadi ulasan kembali dan viral di dunia maya belum lama ini. Mantan pelatih Barcelona itu begitu mengapresiasi kinerja Arteta di Arsenal kendati saat itu klub berada dalam situasi yang tidak bagus.

"Mikel (Arteta) tahu segalanya. Dia sangat baik. Bukan karena dia teman saya. Saya tahu pola hidupnya, saya tahu rencananya, saya tahu bagaimana dia bekerja. Dia sangat cerdas," ujar Guardiola dikutip dari Give Me Sport.

Bahkan, Pep Guardiola kala itu terang-terangan mengatakan bahwa dia belajar banyak dari apa yang diterapkan Arteta bersama Arsenal. "Saya belajar banyak dari melihat timnya dan hari ini saya mempelajari sesuatu yang bisa saya pakai di masa depan. Dia tahu segalanya soal sepak bola," kata dia.

Pekan ini, Arsenal bakal kembali diuji sejauh mana bisa konsisten dalam merawat kemenangan. Mereka akan menghadapi Manchester United di Old Trafford pada Ahad, 4 September 2022 sebelum tampil pada laga perdana di Liga Europa.

5 Kemenangan Arsenal di Liga Inggris

Crystal Palace vs Arsenal 0-2

Arsenal vs Leicester City 4-2

Bournemouth vs Arsenal 0-3

Arsenal vs Fulham 2-1

Arsenal vs Aston Villa 2-1

MIRROR.UK | SKOR.ID