Laga Besar Liga Inggris: Manchester United vs Arsenal, Simak Rekor Head-to-Head Kedua Tim

Jadwal Manchester United vs Arsenal akan berlangsung Minggu malam, mulai 22.30 WIB, dengan disiarkan langsung oleh SCTV.

Arsenal justru mampu tampil brilian. The Gunners menjadi satu-satunya tim yang terus menang dalam lima laga awalnya. Kini mereka menempati puncak klasemen dengan nilai 15, unggul enam poin dari MU.

TEMPO.CO , Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Arsenal akan menjadi bagian jadwal pekan keenam Liga Inggris. Kedua tim akan berhadapan di Old Trafford, Minggu, 4 September 2022.

Jadwal Persib Bandung vs Rans Nusantara FC akan menjadi bagian dari laga pekan kedelapan BRI Liga 1, Minggu, 4 September 2022.

Jadwal Persib Bandung vs Rans Nusantara FC di BRI Liga 1 Pekan Kedelapan: Momen Debut Luis Milla

Liga Inggris: Prediksi Aston Villa vs Manchester City Main Sabtu Malam

Jadwal Liga Spanyol pekan keempat Sabtu malam ini, 3 September 2022, akan menampilkan laga Real Madrid vs Real Betis dan Sevilla vs Barcelona.

Jadwal Liga Spanyol Sabtu 3 September: Real Madrid vs Real Betis, Sevilla vs Barcelona

Jurgen Klopp menilai timnya punya persiapan sempurna menjelang duel Everton vs Liverpool.

Prediksi Derbi Merseyside Everton vs Liverpool Sabtu Malam Ini

Jadwal Liga Inggris Sabtu 3 September: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris pekan kedelapan, Sabtu 3 September 2022: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City.

