Rekap Hasil BRI Liga 1 Pekan Kedelapan, Jadwal Pekan Kesembilan, Top Skor, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal BRI Liga 1 pekan kedelapan sudah usai digelar. Jadwal pekan kesembilan akan berlangsung mulai Kamis, 8 September 2022.

Beberapa catatan bisa diambil dari rangkaian laga pekan kedelapan. Dari sembilan pertandingan hanya lima tim yang berhasil meraih kemenangan. Empat partai lainnya berakhir seri.

Madura United mampu merebut puncak klasemen setelah menang 1-0 di kandang Persita Tangerang. Borneo FC turun ke posisi kedua setelah kalah 2-3 saat menjamu Persikabo 1973.

Bali United juga mampu memperbaiki posisinya setelah menang 1-0 di kandang Persebaya Surabaya. Mereka menggeser PSM Makassar yang turun posisi keempat setelah hanya bermain 0-0 dengan Persik Kediri.

Tim lain yang juga menang adalah Persib Bandung. Dalam laga yang jadi momen debut Luis Milla itu mereka menang 2-1 atas Rans Nusantara FC. Ini jadi kebangkitan bagiMaung Bandung setelah terus kalah dalam dua laga awalnya.

Persija Jakarta juga menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Macan Kemayoran menang 2-1 atas Bhayangkara FC dan naik ke posisi kelima klasemen.

Hingga pekan kedelapan, Persik Kediri menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang. Mereka kini terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 2, tertinggal 2 poin dari Barito Putera.

Rangkaian jadwal pekan kesembilan akan berlangsung pada minggu ini. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk PSM Makassar vs Persebaya, Arema FC vs Persib Bandung, dan Barito Putera vs Persija Jakarta.

Rekap Hasil BRI Liga 1 Pekan Kedelapan

Jumat, 2 September 2022

Persebaya Surabaya vs Bali United 0-1

Persita vs Madura United 0-1

Persik Kediri vs PSM Makassar 0-0.

Sabtu, 3 Agustus 2022

Persis Solo vs PSIS Semarang 0-0

Persikabo 1973 vs Borneo 3-2

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC 2-1

Minggu, 4 Agustus 2022

Persib Bandung vs Rans Nusantara FC 2-1

Dewa United vs PSS Sleman 0-0

Barito Putera vs Arema FC 1-1.

