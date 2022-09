AS Roma Dihajar Udinese di Liga Italia, Mourinho: Lebih Baik Kalah 4-0 Sekali daripada 1-0 tapi Empat Kali

Setelah pertandingan di Liga Italia ini, AS Roma akan bertandang ke markas Ludogorets Razgrad, Kamis, 8 September mendatang. Kedua tim akan berhadapan untuk pertama kalinya di pertandingan perdana babak penyisihan Grup C Liga Europa.

Dengan kekalahan ini, AS Roma kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Serie A Liga Italia dengan 10 poin. Sedangkan, Udinese yang memiliki poin sama tetapi unggul selisih gol berada satu tingkat di atas mereka.

TEMPO.CO , Jakarta - AS Roma dihajar Udinese saat menjalani laga tandang pada pekan kelima Serie A Liga Italia 2022-2023. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Friuli, Senin dinihari WIB, 5 September 2022, tim asuhan Jose Mourinho kalah 4-0.

AS Roma dipermalukan tuan rumah Udinese dengan skor 0-4 dalam pertandingan pekan kelima Liga Italia.

Klasemen Liga Italia Pekan Kelima Setelah AS Roma Dipermalukan Udinese 0-4

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Hasil Liga Italia pekan keempat: Fiorentina vs Juventus 1-1, AC Milan vs Inter Milan 3-2, Lazio vs Napoli 1-2.

