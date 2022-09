PSG vs Juventus: Angel Di Maria Diragukan Tampil di Liga Champions

Sementara itu, Chiesa mengalami cedera ligamen anterior cruciatum pada bulan Januari lalu saat Juventus berhadapan dengan AS Roma. Ia diharapkan kembali ke lapangan pada Oktober. Striker muda Kaio Jorge tidak masuk daftar. Ia sedang mengalami cedera lutut dan akan absen hingga akhir Oktober.

Angel Di Maria tampil apik pada laga debutnya melawan Sassuolo pada pekan perdana Liga Italia 2022-2023 pertengahan Agustus lalu. Namun, cedera adduktor yang dialami membuatnya absen dalam dua laga melawan Sampdoria dan AS Roma.

Salah satu tim yang bakal bermain pada Rabu dini hari, 7 September 2022 waktu Indonesia ialah pertandingan di Grup H yang mempertemukan juara Liga Prancis PSG vs Juventus. Paris Saint-Germain nampaknya bakal menurunkan skuad terbaiknya. Situasi berbeda sedang dihadapi Juventus.

AS Roma menderita kekalahan pertama di Liga Italia musim 2022-2023 saat bertandang ke Udinese pada pekan kelima.

AS Roma Dihajar Udinese di Liga Italia, Mourinho: Lebih Baik Kalah 4-0 Sekali daripada 1-0 tapi Empat Kali

AS Roma dipermalukan tuan rumah Udinese dengan skor 0-4 dalam pertandingan pekan kelima Liga Italia.

Klasemen Liga Italia Pekan Kelima Setelah AS Roma Dipermalukan Udinese 0-4

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Hasil Liga Italia pekan keempat: Fiorentina vs Juventus 1-1, AC Milan vs Inter Milan 3-2, Lazio vs Napoli 1-2.

