Rekap Hasil Liga Champions Rabu Dinihari 7 September 2022: Ada Kejutan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 7 September 2022, menghadirkan rangkaian pertandingan pekan pertama. PSG, Real Madrid, dan Manchester City menang. AC Milan seri, sedangkan Chelsea dan Juventus kalah.

Laga besar PSG vs Juventus yang berlangsung di Paris berakhir dengan skor 2-1. Dua gol tuan rumah diborong Kylian Mbappe. Sedangka gol Juventus diceploskan Weston McKennie.

Meski menang, PSG belum bisa menguasai puncak klasemen Grup H. Posisi itu ditempati Benfica yang berhasil mengalahkan Maccabi Haiva 2-0.

Manchester City berpesta gol dan menang 4-0 di kanang Sevilla. Erling Haaland memborong dua gol, sedangkan gol lainnya dicetak Phil Foden dan Ruben Dias.

Manchester City kini memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 3, unggul selisih gol dari Borussia Dortmund. Dalam laga lainnya, Dortmund menang 3-0 atas Copenhagen.

Real Madrid mengawali usahanya untuk mempertahankan gelar juara dengan meyakinkan. Klub Liga Spanyol itu menang 3-0 di markas Celtic. Gol dalam laga itu dicetak Vinicius Jr, Luka Mudric, dan Eden Hazard.

Meski menang, Real Madrid gagal menguasai puncak klasemen Grup F. Shakhtar Donetsk menempati posisi tersebut setelah menang 4-1 atas Leipzig.

Sementara itu dari Grup E kejutan tersaji. Chelsea kalah 0-1 di markas Dinamo Zagreb. AC Milan juga hanya bermain 1-1 dengan RB Salzburg.

Hasil Liga Champions Pekan Pertama, Selasa malam hingga Rabu dinihari, 7 September 2022:

Dinamo Zagreb vs Chelsea 1-0

Dortmund vs Copenhagen 3-0

Salzburg vs AC Milan 1-1

Celtic vs Real Madrid 0-3

RB Leizpig vs Shakhtar Donetsk 1-4

Sevilla vs Manchester City 0-4

PSG vs Juventus 2-1

Benfica vs Maccabi Haifa 2-0.