Jadwal Liga 1 Pekan Kesembilan, Daftar Siaran Langsung, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan memasuki pekan kesembilan. Rangkaian pertandingannya akan dimulai Kamis, 8 September 2022, enam di antaranya akan disiarkan Indosiar.

Pertandingan Madura United vs Bhayangkara FC akan membuka jadwal pekan kesembilan. Ini akan jadi duel tim papan atas melawan tim papan bawah.

Madura United kini memuncaki klasemen dengan nilai 19. Mereka unggul satu poin dari Borneo FC.

Bhayangkara FC masih berkutat di posisi ke-14. Mereka terus kalah dalam dua laga terakhirnya dan mengemas nilai 8, hanya terpaut 3 poin dari tim di zona degradasi.

Borneo FC baru akan bermain sehari setelahnya, Jumat. Mereka akan menjamu Persita Tangerang, yang kini ada di posisi keenam klasemen.

Jadwal Liga 1 pekan kesembilan juga akan menyajikan laga PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, Arema FC vs Persib Bandung, dan Barito Putera vs Persija Jakarta.

Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kesembilan

Kamis, 8 September 2022

16:00 Madura United vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Jumat, 9 September 2022

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persita Tangerang (Vidio).

Sabtu, 10 September 2022

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar)

Klasemen BRI Liga 1

