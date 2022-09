Prediksi Madura United vs Bhayangkara FC di Liga 1 Pekan Kesembilan Kamis Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Madura United vs Bhayangkara FC akan hadir pada pekan kesembilan Liga 1, Kamis, 8 September 2022. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, mulai 16.00 WIB dengan disiarkan Iangsung Indosiar.

Madura United akan berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen. Pada dua laga terakhirnya, mereka memang berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah sempat tumbang dari Persis Solo pada pekan keenam.

Tim asuhan Fabio Lefundes masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi 19 poin dari delapan pertandingan. Mereka hanya unggul satu angka dari Borneo FC, sehingga membutuhkan tambahan tiga poin untuk mengamankan posisinya.

Madura United akan tampil dengan tim yang pincang. Lulinha dan Esteban Vizcarra sama-sama absen karena cedera.

Meski demikian, sang pelath enggan ambil pusing dengan situasi ini. Sebab dinilai justru membuka peluang bagi pemain lain bisa membuktikan kemampuannya.

"Ini kesempatan bagi pemain yang belum pernah bermain. Jadi mereka bisa menunjukkan dalam pertandingan kalau mereka dimainkan bisa menjadi bagian penting dalam tim kami," kata Fabio Lefundes, Rabu.

"Saya mencari solusi dalam pertandingan. Kalau pemain cedera, saya pikir apa yang bisa terjadi, sehingga di momen pertandingan selanjutnya saya bisa mengontrol masalah itu."

Sementara itu, kondisi Bhayangkara FC sedang tidak baik-baik saja. Mereka baru saja mencatatkan serangkaian hasil buruk di beberapa laga terakhir. Tim berjuluk The Guardian ini kalah beruntun dari Persita (0-1) dan Persija Jakarta (1-2). Situasi itu jelas bertolak belakang dengan tuan rumah yang mengalami perbaikan performa.

Jika mempertimbangkan posisi Madura United, pelatih Bhayangkara FC, Widodo C Putro, memang mengakui bahwa lawannya itu patut diwaspadai.

"Tentunya kami respek dengan Madura United. Mereka ada di papan atas, urutan pertama di klasemen sementara," kata eks-pelatih Persita itu.

"Kami sudah melihat komposisi pemain mereka. Kontribusi pemain asing dan naturalisasi mereka cukup bagus," ia melanjutkan.

Sejauh ini The Guardian baru mendulang dua kemenangan dari delapan laga. Sisanya ada dua hasil imbang dan empat lainnya berujung dengan kekalahan.

Dengan hasil itu, Bhayangkara FC masih terdampar di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi delapan poin dan berpotensi terus merosot jika kalah.

Perkiraan Susunan Pemain:

Madura United (4-2-3-1): Miswar Saputra; Birrul Walidain, Fachruddin Aryanto, Cleberson, Alex vab Djin; Ricki Ariansyah, Zulfiandi; Bayu Gatra, Jaja, Malik Risaldi; Pedro Henrique.

Pelatih: Fabio Lefundes.

Bhayangkara FC (4-2-3-1): Awan Setho; Abdul Rachman, Asyraq Gufron, Indra Kahfi, Putu Gede; Muhammad Hargianto, Finky Pasamba; Dendy Sulistyawan, Wahyu Subo Seto, Adam Najem; Youssef Ezzejjari.

Pelatih: Widodo Cahyono Putro.

Hasil Lima Pertemuan Terakhir Kedua Tim:

14/01/22 – Madura United vs Bhayangkara FC (2-3)

18/09/21 – Bhayangkara FC vs Madura United (1-0)

10/02/20 – Madura United vs Bhayangkara FC (1-1)

22/11/19 – Madura United vs Bhayangkara FC (1-2)

05/08/19 – Bhayangkara FC vs Madura United (1-1).

Prediksi Madura United vs Bhayangkara FC

Menilik performa di awal musim ini serta lokasi pertandingan, Madura United lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan Liga 1 ini.

