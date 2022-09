Prediksi Ludogorets vs AS Roma di Liga Europa, Mourinho: Mungkin Mereka akan Rasakan Betapa Marahnya Kami

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa (Liga Eropa) Kamis malam ini, 8 September 2022, akan menampilkan laga Ludogorets vs AS Roma. Pertandingan Grup C ini akan berlangsung di Ludogorets Arena, Razgrad, Bulgaria, mulai 23.45 WIB.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menyatakan timnya bisa melampiaskan kemarahan mereka atas kekalahan 4-0 dari Udinese dalam pertandingan ini.

"Mungkin, Ludogorets akan merasakan betapa marahnya kami," kata Mourinho, seperti dikutip Football Italia.

Sebelumnya, pada pekan kelima Liga Italia, AS Roma takluk 0-4 di kandang Udinese. Hasil itu membuat mereka turun ke urutan kelima klasemen dengan nilai 10, tertinggal tiga poin dari Atalanta yang ada di puncak klasemen.

Malam ini, Roma akan mengawali kiprahnya di Liga Eropa. Giallorossi lolos ke turnamen ini dengan finis keenam di Serie A, juga dengan menjuarai Liga Konferensi Eropa musim lalu.

Mourinho menyatakan dua fakta itu menandakan timnya layak tampil di kompetisi kasta kedua Eropa ini. “Inilah mengapa kami benar-benar layak berada di sini, karena kami lolos dua kali untuk kompetisi ini," kata pelatih asal Portugal itu.

"Kami ingin maju, tanpa menetapkan tujuan mencapai Final, semifinal, apa pun. Tujuan kami adalah lolos dari grup. Kami di sini untuk menghormati Ludogorets, tetapi kami juga di sini untuk menang,” kata Mourinho.

“Sulit untuk memprediksi bagaimana mereka akan bermain, kami harus siap untuk apa pun, kami tahu mereka adalah tim yang bagus. Mereka memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, banyak pemain asing."

"Kami akan menghadapi lagi tak mudah, tetapi pada saat yang sama kami tidak di sini untuk pariwisata, tidak di sini untuk menyelamatkan pemain."

“Kami ingin memulai dengan baik, kami tahu ini adalah fase grup, bukan KO, jadi ada ruang untuk kesalahan, tetapi pengalaman saya memberi tahu saya jika Anda memulai grup dengan baik, Anda memiliki kondisi yang lebih baik untuk mengendalikannya dan menyelesaikannya dengan baik.”

Dua tim teratas dalam grup maju ke Liga Europa, sementara tim yang finis ketiga turun ke Liga Konferensi.

“Kami ingin bertahan di Liga Europa, bukan untuk masuk lagi ke Liga Konferensi. Itu juga tergantung bagaimana kami bermain. Jadi mari kita coba memaksakan permainan kita, datang ke sini dengan kekuatan penuh dan mencoba untuk menang.”

Mourinho tak akan memainkan Tammy Abraham, Karsdorp, Nicolò Zaniolo, Stephan El Shaarawy, Marash Kumbulla, dan Georginio Wijnaldum dalam laga nanti. Mereka tak disertakan dalam skuad. “Jika ada yang tidak bermain, itu karena mereka punya masalah,” kata dia.