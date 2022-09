Rekap Hasil Liga Europa Pekan Pertama: Manchester United dan AS Roma Kalah, Arsenal dan Lazio Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa (Liga Eropa) pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 9 September 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan pertama. Manchester United dan AS Roma kalah, sedangkan Arsenal menang.

Klub Liga Inggris, Manchester United, dikalahkan Real Sociedad 0-1 dalam pertandingan Grup E di Stadion Old Trafford, Manchester. Gol kemenangan Real Sociedad dicetak Brias Mendez pada menit ke-59, yang tercipta dari tendangan penalti.

Kemenangan ini membuat Real Sociedad berada di peringkat kedua klasemen sementara Grup E Liga Europa dengan torehan tiga poin dari satu laga. Mereka kalah selisih gol dari Sheriff Tiraspol, yang menang 3-0 di kandang Omonia.

Klub Liga Inggris lainnya, Arsenal, menang 2-1 di markas Zurich. Mereka mendapat gol dan Marquinhos dan Eddie Nketueh. Gol Zurich diceploskan Mirlind Kreyeziu.

Arsenal kini memuncaki Grup A dengan nilai 3, unggul 2 poin dari PSV Eindhoven dan Bodo/Glimt yang bermain 1-1.

Sementara itu, klub Liga Italia, AS Roma, takluk 1-2 di kandang Ludogorets (Bulgaria). Mereka kebobolan oleh gol Cauly Sousa dan Nonato, kemudian hanya meraih satu gol lewat Eldor Shomurodov.

Roma kini ada di posisi ketiga klasemen Grup C denga nilai 0, di bawah Real Betis dan Ludogorets yang sama-sama mengemas nilai 3. Betis berhasil mengalahkan HJK 2-0.

Klub Liga Italia lain, Lazio, menang 4-2 saat menjamu Feyenoord. Dalam laga lain, Mincao menang 1-0 atas Crevena Zvezda, Feberbahce menekuk Dynamo Kiev 2-1, dan Nantes mengalahkan Olympiacos 2-1.

Hasil Europa League 2022-2023 Pekan pertama:

Manchester United Vs Real Socieadad 0-1

FC Zurich Vs Arsenal 1-2

Ludogorets Vs AS Roma 2-1

PSV Vs Bodo/Glimnt 1-1

Feberbahce Vs Dynamo Kiev 2-1

AEK Larnaca Vs Rennes 1-2

Malmo Vs Braga 0-2

HJK Vs Real Betis 0-2

Union Berlin Vs Union Saint-Gilloise 0-1

Lazio Vs Feyenoord 4-2

Crevena Zvezda Vs Monaco 0-1

Ferencvaros Vs Trabzonspor 3-2

Omonia Vs Sheriff 0-3

Sturm Graz Vs Midtjylland 1-0

Nantes Vs Olympiacos 2-1

Freiburg Vs Qarabag FK.

Jadwal Liga Europa pekan kedua akan berlangsung Kamis pekan depan, 15 September 2022.

