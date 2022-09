Prediksi Liga 1 Sabtu 10 September 2022: PSS Sleman vs Persis Solo

TEMPO.CO, Jakarta - Prediksi Liga 1 pada Sabtu, 10 September 2022, akan menampilkan laga PSS Sleman vs Persis Solo. Kedua tim akan bertemu di Stadion Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, mulai 18.15 WIB.

Pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiyantoro, mengakui bahwa kondisi timnya dengan tim lawan tak jauh berbeda karena sama-sama inkonsisten pada awal musim ini. Namun, ia juga mengatakan bahwa tim Elang Jawa justru bakal tampil dengan bayang-bayang yang traumatik ketika menjamu Laskar Sambernyawa.

"Persis Solo belum konsisten. Sebenarnya, kami juga belum apalagi dalam laga kandang ini menjadikan suatu trauma," kata Seto, Kamis.

Trauma yang dimaksud oleh pelatih berusia 48 tahun ini ialah catatan buruk yang ditorehkan Laskar Sembada ketika bermain di kandang mereka. Sebab, dari empat pertandingan kandang yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, tiga laga di antaranya justru berakhir dengan kekalahan.

Tiga kekalahan tersebut dirasakan Bagus Nirwanto dan kawan-kawan saat menjamu PSM Makassar (1-2), Persib Bandung (0-1), dan Persebaya Surabaya (0-1). Situasi ini cukup pelik bagi PSS. Keangkeran Stadion Maguwoharjo yang sering memberikan tuah bagi Elang Jawa seolah pudar saat awal musim Liga 1 2022-2023.

Mantan pelatih PSIM Yogyakarta inipun memastikan bahwa anak asuhnya tak akan rela untuk kembali kehilangan poin di kandang saat menjamu Persis. Apalagi dua pertandingan terakhir, laga juga berujung tanpa hasil positif. PSS ditahan imbang Dewa United (0-0) dan takluk dari Persebaya Surabaya (0-1)

Untuk saat ini, skuad Elang Jawa masih tertahan di peringkat ke-13 klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan koleksi sembilan poin dari delapan laga.

Sementara itu, Persis Solo juga tengah mengalami krisis pemain karena kehilangan tiga sosok penting pada laga ini. Tiga pilar andalan yang absen itu adalah Jaimerson da Silva, Andri Ibo, dan Kanu Helmiawan.

Soal status Jaimerson dan Kanu, kedua pemain ini harus menepi lantaran cedera. Sedangkan Andri Ibo dapat larangan bermain karena akumulasi kartu kuning. Tentu saja, absennya ketiga pilar penting tersebut sangat merugikan Laskar Sambernyawa yang baru saja menelan hasil negatif jelang laga ini.

Sebelumnya, mereka sempat ditumbangkan Borneo FC dengan skor 1-2, lalu bermain tanpa pemenang ketika menjamu PSIS Semarang (0-0). Dengan catatan tersebut, tim asal Kota Bengawan ini untuk sementara berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga 1 2022-2023.

Mereka mengumpulkan tujuh poin dari delapan laga. Hal ini juga berarti bahwa mereka hanya berada satu strip di atas zona merah. Tim yang sementara ditangani Rasiman hanya terpaut dua poin dari Rans Nusantara FC yang berada di bawahnya.

Perkiraan Susunan Pemain

PSS Sleman (4-2-3-1): Muhammad Ridwan; Bagus Nirwanto, Talysson Duarte, Marckho Sandy, Derry Rachman; Jihad Ayoub, Manda Cingi; Irkham Milla, Ze Valente, Todd Ferre; Mychell Chagas.

Pelatih: Seto Nurdiyantoro.

Persis Solo (4-2-3-1): Muhammad Riyandi; Eky Taufik, Rian Miziar, Fabiano Beltrame, Abduh Lestaluhu; Taufiq Febriyanto, Sutanto Tan; Althaf Indie, Alexis Messidoro, Ryo Matsumura; Fernando Rodriguez.

Pelatih: Rasiman (interim).

5 Laga Terakhir PSS Sleman

4 September 2022 - Dewa United vs PSS Sleman: 0-0

27 Agustus 2022 - PSS Sleman vs Persebaya: 0-1

23 Agustus 2022 - Persik vs PSS Sleman: 0-2

19 Agustus 2022 - PSS Sleman vs Persib: 0-1

13 Agustus 2022 - PSS Sleman vs Barito Putera: 1-0.

5 Laga Terakhir Persis Solo

3 September 2022 - Persis vs PSIS Semarang: 0-0

28 Agustus 2022 - Borneo FC vs Persis: 2-1

23 Agustus 2022 - Persis vs Madura United: 1-0

19 Agustus 2022 - Bhayangkara FC vs Persis: 0-1

14 Agustus 2022 - Persis Solo vs Persita: 1-2.

Prediksi Liga 1 Laga PSS Sleman vs Persis Solo

Kedua tim memiliki peluang menang yang sama besar. Kemungkinan laga Liga 1 ini berakhri seri juga sangat terbuka.

