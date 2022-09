Jadwal Bola Sabtu 10 September: Liga 1, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB,11 September 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk Cadiz vs Barcelona, Atletico Madrid vs Celta Vigo, Inter Milan vs Torino, Sampdoria vs AC Milan, Bayern Munchen vs VfB Stuttgart, dan PSG vs Brest.

Seluruh jadwa Liga Inggris pekan ini batal digelar untuk menghormati berpulangnya Ratu Elizabeth II.

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 sudah memasuki pekan kesembilan. Hari ini ada empat laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung oleh Indosiar. Simak di bawah ini:

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Liga 2

Kompetisi Liga 2 memasuki pekan ketiga. Inilah jadwal hari ini:

13.15 WIB: Persewar Waropen vs Babel United

14.15 WIB: Sulut United vs Persipura Jayapura (Vidio)

15.15 WIB: Perserang Serang vs PSPS Riau

15.15 WIB: Gresik United vs Persikab Kab. Bandung (Vidio)

15.15 WIB: Persijap Jepara vs Nusantara United

15.15 WIB: Persekat Tegal vs Persela Lamongan (Vidio)

15.30 WIB: PSMS Medan vs Karo United (Vidio)

20.30 WIB: Persiraja Banda Aceh vs PSKC Cimahi.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia sudah mencapai pekan keenam. Hari ini ada pertandingan yang melibatkan AC Milan, Inter Milan, dan Napoli.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

20:00 WIB Napoli vs Spezia

23:00 WIB Inter Milan vs Torino

01:45 WIB Sampdoria vs AC Milan.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan kelimat. Malam ini antara lain ada aksi Barcelona dan Atletico Madrid di partai berbeda.

Inilah jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

19:00 WIB Rayo Vallecano vs Valencia

21:15 WIB Espanyol vs Sevilla

23:30 WIB Cadiz vs Barcelona

02:00 WIB Atletico Madrid vs Celta Vigo.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman malam ini akan menampilkan rangkaian laga pekan keenam. Inilah rangkaian laga malam ini, yang disiarkan Mola TV:

20:30 Bayern Munchen vs VfB Stuttgart

20:30 Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg

20:30 Hertha Berlin vs Bayer Leverkusen

20:30 Hoffenheim vs Mainz

20:30 RB Leipzig vs Dortmund

23:30 Schalke vs Bochum

Liga Prancis

Liga Prancis akan memasuki pekan ketujuh. Malam ini antara lain akan hadir aksi Paris Saint-Germain (PSG). Inilah jadwalnya:

22:00 PSG vs Brest

02:00 Marseille vs Lille.

Baca Juga: Prediksi Cadiz vs Barcelona di Liga Spanyol Malam Ini