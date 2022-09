Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-5: Real Madrid Masih Sempurna

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Spanyol pekan kelima masih menempatkan Real Madrid di posisi puncak. Tim juara bertahan itu mampu terus mempertahankan kesempurnaannya di awal musim.

Real Madrid nyaris kehilangan rekor 100 persen di LaLiga ketika menjamu Rela Mallorca di Santiago Bernabeu. Tim asuhan Carlo Ancelotti sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama. Namun mereka membuktikan mental juara dengan melesakkan empat gol balasan, tiga di antaranya setelah turun minum, sehingga menang 4-1.

Real Madrid masih meraih lima kemenangan dari lima pertandingan. Kini mereka unggul dua angka dari Barcelona di urutan dua.

Dalam laga lain, Athletic Bilbao menundukkan tuan rumah Elche 4-1. Klub Basque tersebut kini duduk di posisi kelima dengan 10 poin, menyamai perolehan Atletico Madrid dan Villarreal.

Tim papan bawah, Getafe, memetik kemenangan perdana mereka musim ini. Getafe menang 2-1, namun mereka masih berada di posisi ke-18 atau zona degradasi.

Sementara itu, Real Betis masih melanjutkan tren positif mereka dengan meraih kemenangan keempat musim ini usai menundukkan Villareal 1-0.

Satu-satunya kekalahan yang diderita Betis adalah ketika tandang ke Real Madrid mereka takluk 1-0.

Rekao hasil pekan kelima Liga Spanyol 2022-2023

Real Madrid 4-1 Mallorca

Gol: 0-1 V.Muriqi (35), 1-1 Fede Valverde (45), 2-1 Vinicius Junior (72), 3-1 Rodrygo (89), 4-1 Rudiger (90).

Elche 1-4 Athletic Bilbao

Gol: 0-1 Fernandez Mercau (9-bd), 0-2 Oihan Sancet (14-bd), 0-3 Nico Williams (22), 0-4 Alex Berenguer (44), 1-4 Ponce (59).

Getafe 2-1 Real Sociedad

Gol: 1-0 E. Unal (45), 2-0 Carles Alena (48), 2-1 Brais Mendez (50).

Real Betis 1-0 Villarreal

Gol: 1-0 Rodri (61).

Hasil Hari Sebelumnya

Girona vs Real Valladolid 2-1

Rayo Vallecano vs Valencia 2-1

Espanyol vs Sevilla 2-3

Cadiz vs Barcelona 0-4

Atletico Madrid vs Celta Vigo 4-1.

Klasemen Liga Spanyol

Baca Juga: Barcelona Belum Terkalahkan, Xavi Samai Catatan Zidane