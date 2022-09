Jadwal Liga 1 Pekan ke-10: Ada Persib Bandung vs Barito Putera, Persik Kediri vs Arema FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 atau BRI Liga 1 akan memasuki pekan ke-10 pada Selasa, 13 September 2022. Pertandingan antara Bhayangkara FC vs Borneo FC di Stadion Wibawa Mukti, Bekasi, akan menjadi awal rangkaian pertandingan pekan ini. Pertandingan akan disiarkan langsung oleh Indosiar pukul 16.00 WIB.

Sehari setelahnya, Persita Tangerang akan menjamu PSIS Semarang di Indomilk Arena. Pertandingan akan disiarkan langsung di Indosiar, Rabu, 14 September 2022 pukul 15.30 WIB.

Pada Kamis, 15 September 2022, akan ada empat pertandingan. Tim Persebaya Surabaya vakan menghadapi tim promosi, RANS Nusantara FC. Pada sesi sore hari, laga Persikabo 1973 vs PSS Sleman akan tersaji. Dua laga, Dewa United FC vs PSM Makassar dan Persis Solo vs Bali United, akan tersaji pada sesi malam.

Pada Jumat, 16 September 2022, Persib Bandung akan berusaha melanjutkan tren positif dengan menghadapi Barito Putera. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Tim asuhan Luis Milla tersebut akan berusaha memetik kemenangan setelah berhasil mengalahkan Arema FC, sedangkan Barito Putera baru kalah dari Persija Jakarta.

Pekan ke-10 akan diakhiri derbi Jawa Timur Persik Kediri vs Arema FC dan dua tim papan atas saat ini, Persija Jakarta vs Madura United. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung Sabtu, 17 September 2022.

Madura United memuncaki klasemen Liga 1 sementara dengan 22 poin. Bali United berada di peringkat dua (21 poin) dan PSM Makassar (20 poin) di posisi ketiga. Persija (20 poin) di peringkat keempat dan Borneo FC (19 poin) tepat berada di bawah Macan Kemayoran. Tiga tim terbawah di huni oleh RANS FC peringkat 16 dengan enam poin. Barito Putera di bawah RANS FC meraih empat poin, dan Persik Kediri berada di peringkat 18 dengan tiga angka.

Penyerang Borneo FC, Matheus Pato untuk sementara memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dengan sembilan gol. Di bawahnya ada penyerang dari Persib Bandung, David Da Silva dengan delapan gol. Kemudian penyerang Bali United, Ilija Spasojevic berada di peringkat tiga dengan tujuh gol.

Jadwal Lengkap Liga 1 Pekan ke-10.

Selasa, 13 September

Bhayangkara FC vs Borneo FC, Pukul 16.00 WIB live Indosiar

Rabu, 14 September

Persita Tangerang vs PSIS Semarang, pukul 15.30 WIB live Indosiar

Kamis, 15 September

Persebaya vs RANS FC, pukul 16.00 WIB, live Indosiar

Persikabo 1973 vs PSS Sleman, pukul 16.00 WIB, Vidio.com

Dewa United vs PSM Makassar, pukul 18.15 WIB, Vidio.com

Persis Solo vs Bali United, pukul 20.30 WIB, live Indosiar

Jumat, 16 September

Persib Bandung vs Barito Putera, pukul 15.30 WIB, live Indosiar

Sabtu, 17 September

Persik Kediri vs Arema FC, pukul 16.00 WIB, live Indosiar.

Persija Jakarta vs Madura United, pukul 20.30 WIB, live Indosiar

