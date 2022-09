Jadwal Liga Inggris Dimainkan Akhir Pekan Ini, MU vs Leeds dan Chelsea vs Liverpool Ditunda Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan kedelapan akan berlangsung akhir minggu ini. Namun, tiga pertandingan akan kembali ditunda, yakni Manchester United vs Leeds, Chelsea vs Liverpool, dan Brighton vs Crystal Palace.

Jadwal akhir pekan lalu dibatalkan seluruhnya karena kematian Ratu Elizabeth II. Kini, pertandingan tersebut dijadwal ulang ke akhir pekan ini.

Namun, tak semua laga akan bisa digelar. Pertandingan Manchester United vs Leeds dan Chelsea vs Liverpool masih terpengaruh. Kedua laga itu tak bisa digelar karena kurangnya petugas keamanan.

Hal itu sudah diumumkan Manchester United. "Hal ini karena Polisi Manchester mendukung pasukan di seluruh Inggris di lokasi dan peristiwa penting setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II."

Pertandingan Brentford vs Arsenal masih bisa digelar, tapi waktunya dimajukan ke tengah hari untuk "memastikan sumber daya kepolisian dan keselamatan digunakan dengan cara terbaik" menjelang pemakaman Ratu pada hari berikutnya. Sedangkan laga Everton melawan West Ham juga digeser waktu kickoff-nya untuk keperluan televisi.

Adapun laga derby Brighton melawan Crystal Palace tak bisa digelar. Tapi, penyebabnya berbeda. Pertandingan ini tak bisa digelar karena pada hari pertandingan, Sabtu, akan ada pemogokan kereta api.

Dengan tiga laga telah dibatalkan, dari jadwal sisa yang akan dimainkan akan ada laga Tottenham vs Leicester City yang cukup menarik untuk dinantikan. Manchester City juga akan berlaga di kandang Wolves.

Jadwal Liga Inggris Pekan Kedelapan

(Live Vidio)

Sabtu dinihari, 17 September 2022

02:00 Aston Villa vs Southampton

02:00 Nottingham vs Fulham

Sabtu malam, 17 September 2022

18:30 Wolves vs Manchester City

21:00 Brighton vs Crystal Palace (Ditunda)

21:00 Newcastle United vs Bournemouth

23:30 Tottenham vs Leicester

Minggu Malam, 18 September 2022

18:00 Brentford vs Arsenal

20:00 Manchester United vs Leeds United (Ditunda)

20:15 Everton vs West Ham

22:30 Chelsea vs Liverpool (Ditunda).

Selanjutnya: Top Skor dan Klasemen Liga Inggris