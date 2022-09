Rekap Hasil Liga Champions: Bayern Tekuk Barcelona, Liverpool dan Inter Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions 2022-2023 pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 14 September, akan menampilkan rangkaian laga pekan kedua. Ada sejumlah kejutan dari tujuh pertandingan yang berlangsung, termasuk kekalahan Barcelona, Tottenham Hotspur, dan Atletico Madrid.

Bayern Munchen tampil perkasa di kandang. Mereka mengalahkan Barcelona 2-0 berkat gol Lucas Hernandez dan Leroy Sane.

Persaingan di Grup C, yang dibalebi grup neraka, menjadi lebih menarik karena Inter Milan mampu bangkit pada pekan kedua ini. Mereka menang 2-0 di kandang Viktoria Vlzen berkat gol Edin Dzeko dan Denzel Dumfreis.

Kini, Bayern Munchen memuncaki Grup C dengan nilai 6 dari 2 laga. Barcelona dan Inter sama-sama mengemas nilai 3, sedangkan poin Plzen masih kosong.

Dari Grup A, Liverpool menang 2-1 saat menjamu Ajax. Mereka meraih gol lewat Mohamed Salah dan Joel Matip. Gol Ajax diceploskan Mohammed Kudus.

Ini jadi kebangkitan bagi Liverpool yang dipermalukan Napoli 4-1 pada pekan pertama lalu. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen denga nilai 3, sama dengan Ajax dan Napoli. Jadwal laga Rangers vs Napoli digeser ke malam ini.

Dari Grup B, Atletio Madrid kalah 0-2 di markas Bayer Leverkusen. Mereka kebobolan oleh gol Robert Andrich dan Moussa Diaby.

Kini Atletico menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 3, sama dengan lawannya. Club Brugge memimpin klasemen grup ini dengan 6 poin setelah menang 4-0 di markas Porto, yang turus kalah dalam dua laga awalnya.

Sementatara itu dari Grup D, Tottenham Hotspur takluk 0-2 di markas Sporting Lisbon. Mereka kebobolan oleh gol Paulinho dan Arthur. Di grup sama, Eintracht Franfurt menang 1-0 di markas Marseille.

Kini, Sporting memuncaki klasemen dengan nilai 6, disusul Tottenham dan Frankfurt yang sama-sama mengemas nilai 3. Marseille belum meraih poin.

Hasil Liga Champions Pekan Kedua

Bayern Munchen vs Barcelona 2-0

Liverpool vs Ajax 2-1

Viktoria Plzen vs Inter Milan 0-1

Leverkusen vs Atletico Madrid 2-0

Sporting CP vs Tottenham 2-0

Porto vs Club Brugge 0-4

Marseille vs Eintracht Frankfurt 0-1.

Malam ini juga masih akan hadir sembilan laga Liga Champions pekan kedua, termasuk Manchester City vs Dortmund dan Real Madrid vs RB Leipzig.

