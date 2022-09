Jadwal Liga Champions Rabu Malam 14 September: 9 Pertandingan, 2 Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan kembali hadir pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 15 September 2022. Ada sembilan pertandingan yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Salah satu jadwal menarik malam ini adalah Manchester City vs Dortmund. Kedua tim ini berlaga di Grup G dan sama-sama menang pada laga partai pertamanya, sehingga duel nanti akan jadi ajang perebutan posisi puncak klasemen.

Dalam pertandingan lain, Real Madrid akan menjamu RB Leipzig. Tim juara bertahan itu menang 3-0 atas Celtic pada pekan pertamanya, sedangkan Leipzig dikalahkan Shakhtar Donets dengan skor 1-4.

Malam ini juga akan hadir laga AC Milan vs Dinamo Zagreb. Milan akan berusaha bangkit setelah ditahan RB Salzburg 1-1. Sedangkan Dinamo Zagreb kini memuncaki klasemen Grup E setelah menang 1-0 pada laga pertama melawan Chelsea. Malam ini, Chelsea akan menghadapi Salzburg.

Sementara itu, dari Grup H, Juventus akan menjamu Benfica dan PSG berlaga di kandang Maccabi Haifa vs PSG. Pada pekan pertama, Juventus dihantam Benfica 0-2, sedangkan PSG menekuk Maccabi 2-1.

Jadwal Liga Champions

(Pekan Kedua, live Vidio)

Rabu malam, 14 September 2022

23.45 WIB: AC Milan vs Dinamo Zagreb (SCTV)

23.45 WIB: Shakhtar Donestk vs Celtic.

Kamis, 15 September 2022

02.00 WIB: Manchester City vs Dortmund (SCTV)

02.00 WIB: Chelsea vs Salzburg

02.00 WIB: Rangers vs Napoli

02.00 WIB: Real Madrid vs RB Leipzig

02.00 WIB: FC Copenhagen vs Sevilla

02.00 WIB: Juventus vs Benfica

02.00 WIB: Maccabi Haifa vs PSG.

Sembilan laga ini menjadi bagian dari 18 partai pekan kedua Liga Champions. Tujuh pertandingan lainnya sudah berlangsung Rabu dinihari tadi.