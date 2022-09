Klasemen Liga 1 Pekan Ke-10 Setelah Persita Tangerang Kalahkan PSIS Semarang 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Persita Tangerang berhasil memutus tren negatif pada pekan ke-10, Rabu, 14 September 2022, tapi posisi dalam klasemen Liga 1 tetap tak berubah.

Persita menang 1-0 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Keunggulan tim berjuluk Pendekar Cisadane ini dipastikan oleh gol Ramiro Fergonzi pada menit ke-64.

Kemenangan ini mengakhiri tren buruk Persita. Pada dua laga sebelumnya mereka tumbang dari Madura United (0-1) dan ditahan Borneo FC (2-2).

Kini tim asuhan Alfredo Vera itu menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 19, hanya terpaut satu angka dari Borneo FC yang ada di atasnya. Mereka dipastikan akan bisa mempertahankan posisinya hingga jadwal pekan ke-10 berakhir karena sudah unggul enam gol dari Persikabo 1973 dan Persib Bandung yang ada di bawahnya.

Bagi PSIS Semarang, hasil ini menandai performa yang tetap tak konsisten. Pekan lalu mereka mampu mengakhiri tiga laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Persikabo 3-2. Kini, kebangkitan itu gagal dipertahankan.

Mahesa Jenar ada di posisi ke-11 klasemen dengan nilai 11. Ada dua tim di bawahnya, Persebaya Surabaya dan Dewa United, yang bisa menyalipnya karena hanya terpaut satu poin dan mereka belum memainkan laga pekan ke-10.

Laga Persita Tangerang vs PSIS Semarang menjadi partai kedua dari jadwal Liga 1 pekan ke-10. Pada Kamis, ada empat pertandingan lain yang akan berlangsung, termasuk Persebaya vs RANS Nusantara FC, Persikabo 1973 vs PSS Sleman, Dewa United vs PSM Makassar, dan Persis Solo vs Bali United .

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-10

Selasa, 13 September 2022

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-2.

Rabu, 14 September 2022

Persita Tangerang vs PSIS Semarang 1-0.

Kamis, 15 September 2022

16.00 Persebaya vs RANS FC (Indosiar)

16.00 Persikabo 1973 vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Dewa United vs PSM Makassar (Vidio)

20.30 Persis Solo vs Bali United (Indosiar).

Jumat, 16 September 2022

15.30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Sabtu, 17 September 2022

16.00 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20.30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Klasemen Liga 1

