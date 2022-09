Prediksi Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC Pekan Ke-10 Liga 1 Kamis 15 September

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertandingan Liga 1 pekan ke-10 mempertemukan Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC. Laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, mulai 16.00 WIB.

Laga kandang Persebaya ini tidak dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, seperti biasanya, karena sedang digunakan untuk pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 Grup F.

Persebaya Surabaya berada dalam tekanan saat bermain di kandang menjamu RANS kali ini, setelah dua kekalahan beruntun yang mereka alami melawan Bali United 0-1 dan PSM Makassar 3-0. Dari dua laga itu, total mereka kebobolan empat gol tanpa mencetak satu pun gol.

Dua kekalahan terakhir itu membuat Persebaya melorot ke peringkat ke-12 klasemen Liga 1 2022-2023 dengan 10 poin dari sembilan laga.

Sementara, RANS Nusantara FC berada di zona degradasi, peringkat ke-16 dengan enam poin. Nilai itu didapat dari menang sekali atas Barito Putera 2-1 dan tiga kali imbang dan lima kali kalah.

Jika berhasil meraih kemenangan atas Persebaya, RANS berpeluang keluar dari zona degradasi. Mereka hanya berjarak satu poin dari Persis Solo yang ada di atasnya.

Komentar Aji Santoso dan Rahmad Darmawan Menjelang Laga

Menjelang laga kandang, Persebaya yang kalah dua laga beruntun dituntut bisa kembali ke jalur kemenangan oleh pendukungnya, Bonek.

Pelatih Persebaya, Aji Santoso, bisa memahami keinginan Bonek tersebut. Ia pun memotivasi skuadnya agar bekerja lebih keras lagi dibandingkan laga sebelumnya dan melarang pemain bermalas-malasan.

"Saya memahami tuntutan suporter. Pasti semua ingin kami menang dan berprestasi, itu wajar," kata Aji dikutip dari laman klub.

"Maka dari itu saya minta anak-anak agar menjadikan ini sebagai motivasi. Bukan malah alasan untuk bermalas-malasan," ujarnya.

"Yang jelas kami harus bangkit. Melawan RANS kami harus menang agar anak-anak termotivasi di pertandingan selanjutnya," kata dia menambahkan.

Masalah utama yang dihadapi Persebaya saat ini adalah lini serangnya yang kurang tajam dan asih belum produktif menghasilkan gol. Dari sembilan pertandingan yang sudah dijalani, mereka baru bisa mencatat tujuh gol.

Dengan catatan itu, Persebaya termasuk salah satu kontestan yang minim gol di Liga 1 2022-2023. Tim asuhan Aji ini menjadi tim terburuk kedua soal aspek produktivitas gol, setara dengan Baroto Putera dan hanya lebih baik dari Persik Kediri dengan empat gol.

"Sudah kami atasi, sudah kami persiapkan. Kemarin kami memberi materi latihan lebih banyak kepada attacking dan finishing," kata Aji.

Di kubu lawan, RANS merupakan tim yang memiliki pertahanan paling buruk di Liga 1 2022-2023 sejauh ini. Mereka kebobolan 20 gol dari sembilan laga. Tim asuhan Rahmad Darmawan ini menjadi tim dengan kebobolan tertinggi.

Menurut Rahmad, rapuhnya sektor pertahanan timnya tak terlepas dari kepergian bek senior yang sebelumnya juga menjadi kapten tim, Hamka Hamzah ke klub Liga 2, FC Bekasi City.

"Hamka sebetulnya salah satu pemain yang kami rekomendasikan untuk tetap bertahan bersama RANS Nusantara FC. Namun, Hamka punya gambaran yang lain untuk masa depannya. Kami juga tidak bisa menghalangi," kata Rahmad.

Prediksi Susunan Pemain

Persebaya Surabaya (4-2-3-1): Satria Tama; Koko Ari Araya, Rizky Ridho, Leo Lelis, Altalariq Ballah; Andre Oktaviansyah, Alwi Slamat; Michael Bonjozi, Sho Yamamoto, Mochamad Supriadi; Silvio Rodrigues;

Pelatih: Aji Santoso

Rans Nusantara FC (4-2-3-1): Hilman Syah; Ady Setiawan, Victor Sallinas, Hamdan Zamzani, Edo Febriansyah; Mitsuru Maruoka, Alfin Tuasalamony; Defri Rizky, Makan Konate, David Laly; Wander Luiz;

Pelatih: Rahmad Darmawan

Hasil Lima Laga Terakhir Kedua Tim:

Persebaya Surabaya

10 September 2022 – PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (3-0)

02 September 2022 – Persebaya Surabaya vs Bali United (0-1)

27 Agustus 2022 – PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (0-1)

23 Agustus 2022 – Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (1-0)

19 Agustus 2022 – Borneo FC vs Persebaya Surabaya (2-1)

RANS Nusantara FC

10 September 2022 – Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (1-1)

04 September 2022 – Persib Bandung vs Rans Nusantara FC (2-1)

29 Agutus 2022 – Rans Nusantara FC vs Barito Putera (2-1)

24 Agustus 2022 – Arema FC vs Rans Nusantara FC (4-2)

20 Agustus 2022 – Rans Nusantara FC vs Persija Jakarta (0-3)

Prediksi Pertandingan Persebaya Surabaya vs RANS Nusantara FC

Persebaya Surabaya yang tampil di kandang lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan saat menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan ke-10 Liga 1 2022-2023, terlebih mereka kini dituntut pendukungnya untuk menang. Seperti laga-laga kandang sebelumnya, tim Bajul Ijo diyakini bakal bermain ngotot dan agresif menyerang. Pasukan Aji Santoso diperkirakan bakal merepotkan lini pertahanan tim asuhan Rahmad Darmawan.

