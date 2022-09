Jadwal Liga 1: Laga Pekan-11 Mulai 29 September Nanti, Ada Persib Bandung vs Persija Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2022-2023 untuk pekan kesepuluh sudah tuntas dimainkan. Laga Persija Jakarta vs Madura United yang berakhir imbang 0-0 pada Sabtu malam, 17 September, menjadi pertandingan penutupnya.

Liga 1 akan memasuki jeda selama dua pekan untuk laga FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menghadapi Curacao dalam dua pertandingan pada 24 dan 27 September dalam FIFA Matchday itu.

Pertandingan pekan ke-11 akan dimulai pada 29 September mendatang. Pada hari itu akan berlangsung tiga pertandingan, dengan dua laga digelar pada sore hari pada waktu bersamaan, yakni Barito Putera vs Persik Kediri dan Persis Solo vs PSM Makassar. Malam harinya akan dimainkan PSS Sleman vs Persita Tangerang.

Putaran kesebelas akan menyuguhkan laga besar Persib Bandung vs Persija Jakarta. Duel ini dijadwalkan bakal digelar di Stadion Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu, 2 Oktober.

Sebelum laga itu, Sabtu, 1 Oktober, akan ada laga besar Arema FC vs Persebaya Suarabaya yang berlangsung pada malam hari. Duel kedua tim besar Jawa Timur itu akan digelar Stadion Kanjuruhan, Malang.

Berikut jadwal lengkap pertandingan pekan ke-11 Liga 1 2022-2023:

Kamis, 29 September 2022

Barito Putera vs Persik Kediri (16.00 WIB)

Persis Solo vs PSM Makassar (16.00 WIB)

PSS Sleman vs Persita Tangerang (20.30 WIB)

Jumat, 30 September 2022

RANS Nusantara FC vs Dewa United (16.00)

Bali United vs Persikabo 1973 (20.30 WIB)

Sabtu, 1 Oktober 2022

Borneo FC vs Madura United (15.30 WIB)

Arema FC vs Persebaya Surabaya (20.00 WIB)

Minggu, 2 Oktober 2022

PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (15.30 WIB)

Persib Bandung vs Persija Jakarta (20.00 WIB)

