Jadwal Bola Malam Ini Minggu 18 September: Liga Inggris, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Minggu, 18 September, hingga Senin dinihari akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga 2, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk Brentford vs Arsenal, AC Milan vs Napoli, Atletico Madrid vs Real Madrid, dan Lyon vs PSG.

Inilah jadwal lengkapnya:

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris memasuki pekan kedelapan. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung, live di Vidio:

18:00 Brentford vs Arsenal

20:15 Everton vs West Ham

20:00 Manchester United vs Leeds United (Ditunda)

22:30 Chelsea vs Liverpool (Ditunda).

Liga 2

Jadwal Liga 2 pekan keempat hari ini akan menampilkan:

13:15 Persipura Jayapura vs Deltras Sidoarjo (Vidio)

13:15 PSBS Biak vs Persewar Waropen

15:15 Perserang Serang vs PSKC Cimahi

15:15 Persipa Pati vs Persijap Jepara

15:30 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (Indosiar)

16:00 PSDS Deli Serdang vs PSPS Riau

18:30 Kalteng Putra vs Persipal BU.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia sudah memasuki pekan ketujuh. Hari ini ada sejumlah pertandingan yang akan hadir, termasuk aksi Inter Milan, Juventus, serta laga laga AC Milan vs Napoli. Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

17:30 WIB Udinese vs Inter Milan

20:00 WIB Cremonese vs Lazio

20:00 WIB Fiorentina vs Hellas Verona

20:00 WIB Monza vs Juventus

23:00 WIB AS Roma vs Atalanta

01:45 WIB AC Milan vs Napoli.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain ada derby Atletico Madrid vs Real Madrid.

Inilah jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

19:00 WIB Osasuna vs Getafe

21:15 WIB Villarreal vs Sevilla

23:30 WIB Real Sociedad vs Espanyol

23:30 WIB Real Betis vs Girona

02:00 WIB Atletico Madrid vs Real Madrid.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman malam ini akan menampilkan rangkaian laga pekan ketujuh. Inilah rangkaian laga malam ini, yang disiarkan Mola TV:

20:30 Union Berli vs Wolfsburg

22:30 Bochum vs Koln.

Liga Prancis

Liga Prancis akan memasuki pekan kedelapan. Salah satu laga menarik malam ini adalah Lyon vs PSG, yang akan berlangsung mulai 01.45 WIB.

