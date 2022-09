Klasemen Liga Inggris Pekan Kedelapan: Arsenal Kembali Puncaki Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Minggu malam, 18 September 2022, menampilkan dua pertandingan pekan kedelapan. Arsenal dan Everton sama-sama menang.

Arsenal mampu menang 3-0 saat berlaga di kandang Brentford. Tiga gol Arsenal dalam laga ini dicetak oleh William Saliba (menit ke-17'), Gabriel Jesus (28'), dan Fabio Vieira (49').

Kemenangan ini sekaligus membawa Arsenal kembali ke peringkat pertama pada klasemen sementara Liga Inggris dan mengoleksi 18 poin. Tim besutan Mikel Arteta tersebut unggul satu poin dari dua pesaing terdekatnya: Manchester City dan Tottenham Hotspur.

Dalam laga lain, Everton mengalahkan West Ham dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Neal Maupay pada menit ke-53'. Hasil ini membawa The Toffees ke peringkat 13 dengan tujuh poin, unggul tiga angka dengan zona degradasi.

Sehari sebelumnya, Manchester City dan Tottenham Hotspur juga berhasil menang.

Hasil Liga Inggris, Minggu, 18 September 2022:

Brentford vs Arsenal FC 0-3

Gol: William Saliba (17'), Gabriel Jesus (28'), Fabio Vieira (49').

Everton vs West Ham United 1-0

Gol: Neal Maupay (53').

Hasil Liga Inggris Hari Sebelumnya

Aston Villa vs Southampton 1-0

Nottingham vs Fulham 2-3

Wolves vs Manchester City 0-3

Newcastle United vs Bournemouth 1-1

Tottenham vs Leicester 6-2.

Pertandingan Ditunda

Brighton vs Crystal Palace (Ditunda)

Manchester United vs Leeds United (Ditunda)

Chelsea vs Liverpool (Ditunda).

Klasemen Liga Inggris

Meski Liga Inggris sudah memasuki pekan kedelapan, namun tim-tim baru bermain tujuh kali karena jadwal pekan ketujuh ditunda untuk menghormati kematian Ratu Elizabeth II.

