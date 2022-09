Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-6: Kalahkan Atletico, Real Madrid Tetap Sempurna

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 19 September 2022, menampilkan sejumlah laga pekan keenam. Real Madrid menang dan menguasai puncak klasemen.

Jadwal pekan ini diwarnai laga besar: derby Atletico Madrid vs Real Madrid. Laga ini dimenangi Real Madrid dengan skor 2-1.

Los Blancos unggul 2-0 terlebih dahulu berkat gol yang dicetak oleh Rodygo Goes (menit ke-18') dan Federico Valverde (36'). Atletico Madrid baru bisa memperkecil ketinggalan pada menit ke-83' melalui Mario Hermoso.

Kemenangan ini membawa Real Madrid ke peringkat pertama pada klasemen sementara LaLiga dan mengoleksi 18 poin. Mereka unggul dua angka dari Barcelona yang sehari sebelumnya sempat merebut puncak klasemen berkat kemenangan 3-0 atas Elche.

Atletico Madrid tetap berada di urutan ketujuh klasemen dengan 10 poin. Mereka berada di luar zona Eropa.

Sementara itu pertandingan seru antara Villarreal CF melawan Sevilla FC berakhir dengan skor 1-1. Oliver Torres membawa Los Nervionenses unggul saat laga baru berjalan delapan menit sebelum disamakan oleg Alex Baena di babak kedua (51').

Hasil ini membuat Villarreal harus tuturn ke peringkat enam dan megoleksi 11 poin. Sedangkan Sevilla masih berada di zona bawah (posisi 15) dengan koleksi lima poin.

Hasil Liga Spanyol Minggu malam hingga Senin dinihari, 19 September 2022:

Athletic Bilbao 3-2 Rayo Vallecano

Gol: Inaki Williams (14'), Oihan Sancet (28'), Nico Williams (33') - Oscar Trejo (5'), Radamel Falcao (80').

CA Osasuna 0-2 Getafe CF

Gol: Juan Iglesias (30'), Gaston Alvarez (76').

Villarreal 1-1 Sevilla

Gol: Alex Baena (51') - Oliver Torres (8').

Real Betis 2-1 Girona FC

Gol: Borja Iglesias (penalti 15', 71') - Arnau Martinez (7').

Real Sociedad 2-1 Espanyol

Gol: Alexander Sorloth (17'), Brais Mendez (29') - Edu Exposito (19').

Atletico Madrid 1-2 Real Madrid

Gol: Mario Hermoso (83') - Rodygo Goes (18'), Federico Valverde (36').

Hasil Liga Spanyol Hari Sebelumnya

Real Valladolid vs Cadiz 0-1

Real Mallorca vs Almeria 1-0

Barcelona vs Elche 3-0

Valencia vs Celta Vigo 3-0

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano 3-2.

Klasemen Liga Spanyol



Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris