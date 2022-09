Fabio Capello Prediksi Timnas Inggris Tampil Apik di Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih asal Italia, Fabio Capello, punya prediksi terhadap penampilan Timnas Inggris yang akan bermain di Piala Dunia 2022 Qatar. Ia punya keyakinan yang baik tentang penampilan tim asuhan Gareth Southgate tersebut

Menurut dia, Timnas Inggris akan bermain lebih baik pada musim dingin (September-November) jika dibandingkan dengan periode Maret-April. "Sebagai mantan pelatih Inggris ketika saya melatih tim pada September, Oktober dan November, kami siap menghadapi tim terbaik di dunia," ujar Capello.

"Pada bulan Maret-April, (kondisinya) biasa saja karena tingkat fisik menurun. Kami kemudian merasa sangat sulit pada bulan Juni," tutur pelatih berusia 76 tahun itu.

Sosok Fabio Capello mungkin tidak terlalu harum untuk para pendukung Timnas Inggris. Sebab, ia hanya mengantarkan the Three Lions sampai ke babak 16 besar di Piala Dunia 2010 saat menjabat sebagai pelatih.

Meski demikian, juru taktik asal Italia itu optimistis Timnas Inggris bisa bersaing di Piala Dunia 2022. Ia bahkan ingin menguji teori tersebut dengan melihat kiprah Harry Kane dan kawan-kawan di Piala Dunia kali ini.

"Saya ingin menguji teori saya bahwa Inggris adalah tim yang hebat di periode ini. Jadi selain memiliki pemain berbakat dan pelatih top, bisakah mereka benar-benar kompetitif dan memenangkan turnamen besar seperti Piala Dunia?" kata Capello.

Fabio Capello (kanan) bersama John Terry. AP Photo/PA, Owen Humphreys

Namun sebelum pergi ke Piala Dunia 2022, Timnas Inggris akan menghadapi Italia dan Jerman pada 24 dan 27 September 2022 di ajang UEFA Nations League. Laga tersebut bakal menjadi ajang pemanasan yang pas untuk Harry Kane dan kawan-kawan.

Pada laga UEFA Nations League periode Juni 2022, penampilan Timnas Inggris bisa dibilang menurun. Mereka gagal meraih kemenangan dari empat laga. Hasil itu menjadi tanda tanya bagi skuad Gareth Southgate.

Di turnamen Piala Dunia 2022, Inggris berada di Grup B bersama Iran, Wales, dan Amerika Serikat. Laga pembuka mereka akan bertemu Iran pada 21 November 2022. Lalu berikutnya menghadapi Amerika Serikat dan Wales.

4 Laga Terakhir Timnas Inggris

Hungaria vs Inggris 1-0 (UEFA Nations League 2022)

Jerman vs Inggris 1-1 (UEFA Nations League 2022)

Inggris vs Italia 0-0 (UEFA Nations League 2022)

Inggris vs Hungaria 0-4 (UEFA Nations League 2022)

Jadwal Timnas Inggris di UEFA Nations League

Italia vs Inggris, Sabtu, 24 September 2022

Inggris vs Jerman, Selasa, 27 September 2022

