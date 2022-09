Piala Dunia 2022: Profil Timnas Wales, Penantian Selama 64 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Wales menjadi salah satu peserta Piala Dunia 2022 Qatar. Turnamen akbar sepak bola empat tahunan ini akan digelar pada 20 November-18 Desember 2022. Akan ada 64 pertandingan dari 32 negara yang lolos ke Piala Dunia Qatar.

Lolosnya Wales ke Piala Dunia tahun ini mencatatkan sebuah sejarah. Pasalnya, Wales harus menunggu 64 tahun untuk kembali lolos ke Piala Dunia.

Tim berjuluk The Dragons ini terakhir kali lolos ke Piala Dunia pada 1958. Kala itu Wales lolos ke Piala Dunia usai mengalahkan Israel di babak playoff. Pada Piala Dunia 1958 Wales berhasil lolos hingga perempat final sebelum dikalahkan oleh Brasil melalui gol legenda sepak bola, Pele.

Untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2022 Wales juga harus melalui babak playoff dengan mengalahkan Ukraina. Sebab pada Grup E Babak Kualifikas Piala Dunia zona Eropa, mereka hanya menempati posisi runner up.

Pada Piala Dunia Qatar, Wales tergabung di Grup B bersama Inggris, Amerika Serikat, dan Iran. Grup yang tidak mudah bagi Wales tentunya, di mana Inggris dan Amerika Serikat memiliki kekuatan sepak bola yang bagus.

Perjalanan Wales ke Piala Dunia cukup terjal. Hal ini karena manajer Timnas Wales, Ryan Giggs mengundurkan diri. Eks pemain Timnas Wales ini mundur karena tersandung kasus kekerasan terhadap mantan kekasihnya.

Wales kemudian menunjuk Robert Page sebagai nahkoda baru. Page pun sukses mengawal Wales hingga lolos ke Piala Dunia untuk kedua kalinya.

Gareth Bale bersyukur

Salah satu pemain bintang di Timnas Wales adalah Gareth Bale. Ia pernah menjadi salah satu pemain termalah di dunia. Saat itu Bale dibeli Real Madrid dari Tottenham Hotspur sebesar 85,1 juta Poundsterling.

Bersama Madrid, Bale meraih tiga gelar LaLiga dan lima trofi Liga Champions. Bale mencatatkan debut di Timnas Wales pada 2006 dan kini ia memiliki 100 caps dan 40 gol di mana ia merupakan top skor The Dragons.

"Ini adalah hasil yang luar biasa dan menjadi sejarah bagi sepak bola Wales. Kami lolos ke putar final Piala Dunia 2022," kata Bale dikutip dari Marca usai mengalahkan Ukraina 1-0 di babak playoff.

"Saya sangat senang kami akan bermain di Piala Dunia. Ini sangat berarti, ini adalah mimpi yang ingin kami raih. Saya tidak bisa berkata-kata" kata pemain yang kini merumput di MLS atau liga sepak bola Amerika Serikat.

Profil Timnas Wales

- Nama resmi: Football Association of Wales (FAW)

- Konfederasi: UEFA

- Manajer: Robert Page

- Pemilik Caps Terbanyak: Chris Gunter (109 caps).

- Top Skor: Gareth Bale (44 gol)

Daftar Skuad:

Kiper

Wayne Hennessey (Burnley)

Danny Ward (Leicester City)

Adam Davies (Sheffield United)

Belakang

Ben Davies (Tottenham)

Joe Rodon (Tottenham)

Chris Mepham (Bournemouth)

Chris Gunter (Unattached)

Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

Connor Roberts (Burnley)

Neco Williams (Fulham; on loan from Liverpool)

Tengah

Joe Allen (Stoke City)

Joe Morrell (Portsmouth)

Ethan Amapdu (Venezia; on loan from Chelsea)

Matthew Smith (MK Dons)

Aaron Ramsey (Rangers; on loan from Juventus)

Dylan Levitt (Manchester United)

Rabbi Matondo (Cercle Brugge; on loan from Schalke 04)

Sorba Thomas (Huddersfield)

Rubin Colwill (Cardiff City)

Harry Wilson (Fulham)

Jonny Williams (Swindon Town)

Depan

Gareth Bale (Los Angeles)

Daniel James (Leeds United)

Mark Harris (Cardiff City)

Nathan Broadhead (Sunderland; on loan from Everton)

Kieffer Moore (Bournemouth)

Brennan Johnson (Nottingham Forest)

