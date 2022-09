Jadwal Liga 1 Pekan Ke-11, Daftar Siaran Langsung, Top Skor, dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2022-2023 akan memasuki pekan ke-11. Karena ada jeda untuk FIFA Matchday, pertandingan baru akan dimulai pekan depan, Kamis, 29 September 2022.

Rangkaian jadwal pekan ke-11 akan menampilkan sejumlah partai menarik. Arema FC vs Persebaya Surabaya menjadi salah satunya. Selain itu ada Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Pada akhir pekan ke-11, pergeseran di puncak klasemen berpeluang terjadi. Terutama karena PSM Makassar, yang belum terkalahkan, akan bermain dua kali, yakni melawan Persis Solo yang merupakan jadwal asli pekan ke-11 dan menghadapi Barito Putera dalam laga tunda dari pekan sebelumnya.

PSM Makassar saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 21. Mereka tertinggal dua angka dari Madura United, yang memuncaki klasemen dan pada pekan ini akan menghadapi Borneo FC.

Hasil Liga 1 Pekan Ke-10

Selasa, 13 September 2022

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-2.

Rabu, 14 September 2022

Persita Tangerang vs PSIS Semarang 1-0.

Kamis, 15 September 2022

Persebaya vs RANS FC 1-2

Persikabo 1973 vs PSS Sleman 2-0

Dewa United vs PSM Makassar 1-1

Persis Solo vs Bali United 2-0.

Jumat, 16 September 2022

Persib Bandung vs Barito Putera 5-2.

Sabtu, 17 September 2022

Persik Kediri vs Arema FC 0-1

Persija Jakarta vs Madura United 0-0.

Jadwal Liga 1 Pekan ke-11:

Kamis, 29 September 2022

16.00 Barito Putera vs Persik Kediri (Vidio)

16.00 Persis Solo vs PSM Makassar (Indosiar)

20.30 PSS Sleman vs Persita Tangerang (Indosiar).

Jumat, 30 September 2022

16.00 Rans Nusantara FC vs Dewa United (Indosiar)

20.30 Bali United vs Persikabo 1973 (Indosiar)

Sabtu, 1 Oktober 2022

15.30 Borneo FC vs Madura United (Indosiar)

20.00 Arema FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

Minggu, 2 Oktober 2022

15.30 PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (Indosiar)

20.00 Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar).

Senin, 3 Oktober 2022 (laga tunda)

16.00 Barito Putera vs PSM Makassar (Indosiar).

