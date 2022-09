WAG's Timnas Inggris Bakal Tinggal di Banana Island saat Piala Dunia Qatar 2022 Berlangsung

TEMPO.CO, Jakarta - Istri Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, Katie Goodland, sedang mempersiapkan akomodasi untuk istri dan pacar pemain (WAG's) The Three Lions, selama Piala Dunia Qatar 2022 berlangsung pada 20 November-18 Desember mendatang.

Katie dilaporkan sedang dalam perjalanan ke Doha untuk meninjau tempat yang akan mereka tempati selama turnamen besar itu digelar. Perjalanannya itu mengikuti misi ayah Harry Kane, Pat, atas nama orang tua para pemain.

Istri bintang Tottenham Hotspur itu melakukan tur ke berbagai pilihan akomodasi dan diyakini WAG's Inggris sedang mempertimbangkan Banana Island yang dilengkapi dengan keamanan dan spa yang menakjubkan. Villa dengan kamar terapung yang megah seharga 3.500 pound sterling (sekitar Rp 59 juta) per malam yang berada di permukaan di atas laut. Kolam renang tanpa batas dengan makanan yang disiapkan tuan rumah untuk memenuhi kebutuhan.

Penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane bersama dengan teman wanitanya Katie Goodland saat menghadiri acara The Best FIFA Football Awards di London Palladium, 23 Oktober 2017. REUTERS/Eddie Keogh

Juli lalu, Mirror mengungkapkan bagaimana David Beckham akan tinggal di sana saat dia mempromosikan Qatar sebagai tujuan wisata. Pasangan dan anak-anak akan memiliki banyak fasilitas yang bisa didapatkan selama mereka menginap dengan helipad, bioskop, kolam selancar dengan mesin ombak, dan kursus scuba diving yang ditawarkan.

Laporan menunjukkan WAG's Inggris dapat bergabung dengan pasangan dari pemain Timnas Prancis yang telah memesan tempat di resor, yang berjarak 25 menit perjalanan kapal dari tepi laut Doha.

Peningkatan populasi akan meningkat hingga 2,8 juta dengan 1 juta pada Piala Dunia bulan November. Sebanyak 3 juta tiket telah dijual dengan sekitar 130.000 kamar, setara dengan 3,6 kamar, kemungkinan akan tersedia. Penyelenggara mengatakan sebagian banyak tiket telah dibeli oleh warga Qatar dan penggemar dari negara-negara tetangga di Timur Tengah.

Pada putaran terakhir penjualan, total 520.532 tiket terjual berdasarkan first come, first serve. Pembeli berasal dari Qatar, Arab Saudi, Amerika Serikat, Meksiko, UEA, Inggris, Argentina, Brasil, Wales, dan Australia.

Sementara itu, persiapan Timnas Inggris telah dilakukan. Sebelum tampil di Piala Dunia Qatar, The Three Lions akan menghadapi Italia dan Jerman dalam pertandingan UEFA Nations League pada Jumat dan Senin.

Skuad asuhan Gareth Bale telah mengetahui tempat yang akan mereka tinggali selama Piala Dunia 2022 ini sejak Februari lalu, dan anggota keluarga telah bergabung dengan mereka dalam memesan akomodasi jauh sebelumnya.

The Three Lions akan tetap di tempat lain dalam upaya menjaga fokus mereka yang sedang berjuang untuk meraih gelar Piala Dunia pertamanya sejak 1966.

Timnas Inggris akan tinggal di Hotel Tivoli yang mewah di distrik souk tradisional di Al Wakra. Hotel itu merupakan bangunan yang semula adalah bekas pondok nelayan mutiara. Untuk persiapan Piala Dunia 2022, hotel itu akan ditutup mulai akhir Oktober saat dilakukan persiapan kedatangan tim.

