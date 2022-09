Jadwal Bola Kamis 22 September 2022: Liga 2, UEFA Nations League, Laga Persahabatan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Kamis, 22 September 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 2, UEFA Nations League, dan laga persahabatan. Banyak partai menarik yang akan tersaji.

Dari Liga 2 akan hadir rangkaian laga pekan kelima. Hari ini antara lain ada pertandingan PSPS Riau vs PSMS Medan, Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh, Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra, dan Semen Padang vs Perserang Serang.

Dari UEFA Nations League akan tersaji sejumlah laga besar, termasuk Polandia vs Belanda, Prancis vs Austria, dan Belgia vs Wales.

Inilah jadwal lengkapnya.

Kamis, 22 September 2022

Liga 2

14.15 Persipal vs PSBS Biak

15.15 Deltras Sidoarjo vs Sulut United (Vidio)

15.15 PSKC Cimahi vs Karo United

15.30 Persela Lamongan vs Persipa Pati (Vidio)

15.30 Sriwijaya FC vs Persiraja Banda Aceh

16.00 PSPS Riau vs PSMS Medan (Indosiar)

16.00 Semen Padang vs Perserang Serang (Vidio)

18.15 Persiba Balikpapan vs Kalteng Putra.

UEFA Nations League

(Live Mola TV)

Liga C dan D

21.00 Kazakhstan vs Belarusia

23.00 Latvia vs Moldova

Laga Persahabatan

17.00 Australia vs Selandia Baru

20.00 Kamboja vs Bangladesh

20.30 Tunisia vs Komoro

23.00 Islandia vs Venezuela

Piala Raja Thailand

17.30 Trinidad & Tobago vs Tajikistan

20.30 Thailand vs Malaysia

Jumat dinihari, 23 September 2022

UEFA Nations League

(Live Mola TV)

Liga A

01.45 Belgia vs Wales

01.45 Kroasia vs Denmark

01.45 Prancis vs Austria

01.45 Polandia vs Belanda.

Liga C

01.45 Lithuania vs Kepulauan Faroe

01.45 Slovakia vs Azerbaijan

01.45 Turki vs Luksembourg.

