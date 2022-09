Piala Dunia 2022 Qatar: Profil Timnas Amerika Serikat Diperkuat Bintang Chelsea Christian Pulisic

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Amerika Serikat menjadi salah satu kontestan Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen akbar sepak bola terbesar empat tahunan ini berlangsung pada 20 November-18 Desember 2022.

Dari hasil undian, Amerika berada di Grup B bersama Inggris, Iran dan Wales. Melihat potensinya, mereka memiliki peluang besar untuk lolos ke babak 16 besar.

Sejauh ini, The Yanks sudah lolos ke Piala Dunia sebanyak 10 kali. Prestasi terbaik yang pernah mereka capai adalah semifinal pada Piala Dunia 1930.

Perjalanan Amerika lolos ke Piala Dunia Qatar

Amerika memulai Kuaifikasi Piala Dunia dari babak ketiga karena mereka menempati rangking tertinggi di FIFA, 14. The Yanks tergabung di konfederasi Zona CONCACAF.

Dari delapan tim yang berada di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona CONCACAF, Tim Negeri Paman Sam ini berada di posisi ketiga dan lolos langsung ke Qatar dengan mengemas 25 poin (tujuh kemenangan, empat imbang dan tiga kali kalah).

Pemain Kunci

Para pemain Amerika saat ini sudah mulai menembus tim-tim besar di Eropa. Mereka inilah yang akan menjadi tumpuan di Piala Dunia.

Salah satunya adalah Christian Pulisic. Pemain berusia 24 tahun tersebut kini bermain untuk Chelsea.

Pemain Chelsea, Christian Pulisic melakukan selebrasi setelah mencetak gol ke gawang Lille dalam Babak 16 Besar Liga Champions di Stamford Bridge, London, Inggris, 22 Februari 2022. REUTERS/David Klein

Bersama klub Liga Inggris itu, Pulisic mencatat prestasi mentereng, yakni juara Liga Champions, Piala Super Eropa dan Piala Dunia antarklub.

Pulisic memulai debut di Timnas Amerika pada Maret 2016 atau saat berusia 17 tahun.

Kini, dia sudah tampil dalam 50 pertandingan dengan 21 gol.

Komentar Pelatih

Pelatih Timnas Amerika, Gregg Berhalter, merasa senang tim asuhannya berada di Grup B bersama Inggris, Iran dan Wales. Menurut dia, semua lawan di Piala Dunia tidaklah mudah dihadapi. Meski demikian, ia yakin Pulisic dan rekan-rekannya akan mampu lolos ke babak selanjutnya.

"Kami pikir ini grup yang bagus. Setiap lawan di Piala Dunia tidak mudah," kata Berhalter dikutip BBC.

"Melawan Inggris akan cukup menarik. Dan, Iran adalah lawan yang beragam. Secara keseluruhan saya senang degan grup ini dan bersemangat untuk memuali," ujar dia menambahkan.

Pulisic yang menjadi pemain inti di Timnas Amerika, mengaku tak sabar menghadapi Inggris di Piala Dunia. Sebagai pemain Chelsea, dia sedikit banyak mengetahui kekuatan Inggris.

"Tentu bermain melawan Inggris akan sangat menyenangkan. Inggris jelas tim yang besar tetapi ini pertandingan yang sangat bagus dan kami akan suka itu," ujarnya.

Jadwal Amerika di Piala Dunia Qatar

- Amerika vs Wales, 22 November

- Inggris vs Amerika, 25 November

- Iran vs Amerika, 30 November

Perkiraan Skuad Amerika

Kiper: Ethan Horvath, Matte Turner, Sean Jonhson

Bek: Reggie Cannon, Sergio Dest, Aaron Long, Sam Vines, Erik Palmer-Brown, Mark Mckenzie

Tengah: Weston Mckennie, Malik Tillman, Paul Arriola, Brenden Aaronson, Luca De La Torre, Johnny Cardosso, Tyler Adam

Penyerang: Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Ricardo Pepi

Profil lengkap Amerika

- Nama Federasi: United State Soccer Federation (USSF).

- Julukan: The Yanks

- Konfederasi: CONCACAF

- Pelatih: Gregg Berhalter

- Pemilik Caps Terbanyak: Cobi Jones (164 caps)

- Top Skor: Clint Dempsey dab London Donovan (57 gol).

- Peserta Piala Dunia: 10 kali

- Rangking FIFA: 14 per 25 Agustus 2022

