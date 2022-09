5 Fakta Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia Menjelang Piala Dunia Amputasi 2022

Untuk mendukung kinerja timnas, mereka baru saja mendapatkan dukungan apresiasi kolaborasi antara PT Sharp Electronics Indonesia (Sharp) dengan The Goods Dept.

Jokowi melepas 14 pemain dan 11 official yang akan berangkat ke Turki untuk berlaga di Piala Dunia Amputasi.

Lawan Argentina, Inggris, dan AS di Piala Dunia Amputasi 2022, Ini Kata Kapten Timnas Indonesia

Jokowi juga memberikan uang saku untuk para atlet dan 11 official. Tapi Zainuddin enggan merinci berapa bekal yang diterima dari Jokowi.

Kisah Matt Smith, Kariernya di Sepak Bola Terenggut Penyakit Langka, Kini Jadi Bintang 'The House of the Dragon'

Kisah Matt Smith, Kariernya di Sepak Bola Terenggut Penyakit Langka, Kini Jadi Bintang 'The House of the Dragon'

Gagal jadi pemain sepak bola bukanlah akhir dunia. Aktor asal Inggris, Matt Smith, sudah membuktinya.

Baca Selengkapnya