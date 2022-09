Jadwal Bola Jumat 23 September 2022: Liga 2, UEFA Nations League, FIFA Matchay

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Jumat, 23 September 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 2, UEFA Nations League, dan laga persahabatan. Banyak partai menarik yang akan tersaji.

Di ajang UEFA Nations League ada dua laga besar akan hadir. Timnas Italia akan menjamu Inggris, sedangkan Jerman menghadapi Hungaria.

Dari arena FIFA Matchday antara lain akan hadir Jepang vs Amerika Serikat, Paraguay vs Uni Emirat Arab, dan Uruguay vs Iran. Sedangkan pada Sabtu dinihari hingga pagi akan tersaji laga Brasil vs Ghana dan Argentina vs Honduras.

Sedangkan jadwal Liga 2 akan menamilkan laga pekan kelima. Hari ini antara lain ada pertandingan PSIM Yogyakarta vs Persekat tegal, dan Persijap Jepara vs FC Bekasi City

Inilah jadwal bola lengkapnya:

Jumat, 23 September 2022

Liga 2

13.15 Persewar Waropen vs Putra Delta

15.15 Nusantara vs Persikab

16.30 PSIM Yogyakarta vs Persekat (Indosiar)

18.15 PSCS Cilacap vs Gresik United

20.30 Persijap Jepara vs Bekasi City.

UEFA Nations League

Liga C dan D

23.00 Georgia vs Masedonia Utara

23.00 Estonia vs Malta.

Laga Persahabatan FIFA Matchday

13.00 Uzbekistan vs Kamerun

19.00 Paraguay vs Uni Emirat Arab

19.00 Mesir vs Niger

19.20 Jepang vs Amerika Serikat

22.00 Kanada vs Qatar

23.00 Uruguay vs Iran.

Sabtu dinihari, 24 September 2022

UEFA Nations League

(Live Mola TV)

Liga A

01.45 Italia vs Inggris

01.45 Jerman vs Hungaria.

Liga B, Liga C, dan Liga D

01.45 Bosnia vs Montenegro

01.45 Finlandia vs Rumania

01.45 Bulgaria vs Gibraltar.

Laga Persahabatan

00.00 Qatar vs Kanada

01.00 Arab Saudi vs Ekuador

01.30 Brasil vs Ghana

02.00 Aljazair vs Guinea

02.00 Maroko vs Cile

07.00 Argentina vs Honduras.

