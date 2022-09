Jadwal UEFA Nations League Jumat 23 September: Italia vs Inggris, Jerman vs Hungaria

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal UEFA Nations League akan hadir pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dinihari, 24 September 2022. Persaingan di Grup A3 akan menampilkan dua pertandingan yang menarik.

Inilah kedua dua laga tersebut, yang akan disiarkan live di Mola TV:

01.45 Italia vs Inggris

01.45 Jerman vs Hungaria.

Di Grup A3 UEFA Nations League ini, Hungaria kini menempati puncak klasemen dengan nilai 7 dari 4 laga. Mereka unggul satu poin dari Jerman. Italia di posisi ketiga dengan nilai 5, disusul Inggris di dasar klasemen dengan nilai 2.

Simak klasemen UEFA Nations League Grup A4:

No Tim Main Gol Poin 1 Hungaria 4 4 7 2 Jerman 4 3 6 3 Italia 4 -2 5 4 Inggris 4 -5 2

.

Nantinya hanya juara grup yang lolos ke semifinal atau putaran final. Sedangkan tim terbawah di tiap grup akan terdegradasi ke divisi B.

Setelah rangkaian laga pekan kelima ini usai, kemungkinan belum akan ada tim yang bisa meraih tiket semifinal alias menjuarai grup ini. Hungaria belum akan lolos bila menang atas Jerman apabila dalam laga lain, Italia juga menang.

Adapun Inggris akan menjalani laga hidup mati malam ini. Mereka akan terdegradasi ke divisi B bila dikalahkan Italia.

Jadwal UEFA Nations League Lain Malam Ini

Jadwal UEFA Nations League Jumat malam ini juga akan menampilkan rangkaian pertandingan di divisi B, C, dan D. Inilah jadwal selengkapnya:

23.00 Georgia vs Masedonia Utara

23.00 Estonia vs Malta

01.45 Bosnia vs Montenegro

01.45 Finlandia vs Rumania

01.45 Bulgaria vs Gibraltar.

