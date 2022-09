Cerita Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, Bebas Cedera Berkat Fisioterapis Baru

Saat ini, Harry Kane tengah bergabung dengan Timnas Inggris. Ia akan memimpin rekan-rekannya di tim nasional menghadapi Italia di San Siro dalam pertandingan kelima UEFA Nations League pada Sabtu dinihari WIB, 24 September 2022. Setelah laga itu, The Three Lions akan menjamu Jerman di ajang yang sama di Wembley pada Minggu dinihari WIB, 27 September 2022.

Kapten The Three Lions itu mengalami cedera hamstring saat bermain untuk Tottenham Hotspur pada 2020 yang membuatnya harus absen selama dua bulan. Namun, cedera itu telah sembuh pada musim ini.

Pertandingan Jerman vs Hungaria akan hadir pada pekan kelima Grup A3 UEFA Nations League di Leipzig, Sabtu dinihari nanti. Simak prediksi hasilnya.

Prediksi Jerman vs Hungaria di UEFA Nations League Malam Ini: Perebutan Puncak Klasemen

UEFA Nations League Malam Ini: Prediksi Italia vs Inggris, The Three Lions Bisa Terdegradasi

Pertandingan Italia vs Inggris akan menjadi bagian dari jadwal pekan kelima Grup A3 UEFA Nations League, Jumat malam ini. Simak prediksinya.

