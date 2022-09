Hasil dan Klasemen UEFA Nations League: Italia vs Inggris 1-0, Jerman vs Hungaria 0-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil UEFA Nations League pada Sabtu dinihari, 24 September 2022, menghadirkan dua laga dari Grup A3. Italia mengalahkan Inggris, sedangkan Hungaria menekuk Jerman.

Inilah rangkumannya:

Italia vs Inggris skor 1-0

Italia memenangi laga di San Siro ini dengan skor 1-0.Gol Giacomo Raspadori pada menit ke-68 menjadi penentu.

Hasil ini membuka peluang Italia untuk lolos ke semifinal. Sedangkan Inggris terdegradasi ke divisi/liga B.

Jerman vs Hungaria skor 0-1

Bermain di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman takluk 0-1. Hungaria meraih tiga poin berkat gol Adam Szalai.

Klasemen Grup A3

Hungaia memimpin klasemen dengan nilai 10, unggul 2 angka dari Italia. Jerman di urutan ketiga dengan nilai 6 dan Inggris ada di dasar klasemen dengan nilai 2.

No Tim Main Gol Poin 1 Hungaria 5 5 10 2 Italia 5 1 8 3 Jerman 5 -2 6 4 Inggris 5 -6 2

Kini perebutan tiket semifinal akan berlangsung antara Hungaria dan Italia. Sedangkan Inggris lengser ke Liga B.

Hasil Lain Malam Ini

Jadwal UEFA Nations League Jumat ini juga akan menampilkan rangkaian pertandingan di Liga (divisi) B, C, dan D. Inilah hasil selengkapnya:

Georgia vs Masedonia Utara 2-0

Estonia vs Malta 2-1

Bosnia vs Montenegro 1-0

Finlandia vs Rumania 1-1

Bulgaria vs Gibraltar 5-1.

Jadwal UEFA Nations League Hari Ini

Pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dinihari, 25 September 2022, akan hadir laga pekan kelima Liga A UEFA Nations League lainnya. Simak jadwal Liga A (live Mola TV):

01:45 Republik Cek vs Portugal

01:45 Spanyol vs Swiss.

Jadwal di Liga B, C, dan D

23.00 Irlandia Utara vs Kosovo

01.45 Israel vs Albania

01.45 Serbia vs Swedia

01.45 Skotlandia vs Irlandia

01:45 Siprus vs Yunani.

