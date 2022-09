Hasil dan Klasemen UEFA Nations League Pekan Ke-5: Republik Cek vs Portugal 0-4, Spanyol vs Swiss 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil UEFA Nations League pada Minggu dinihari, 25 September 2022, menghadirkan dua laga dari Grup A2. Timnas Portugal menang, sedangkan Spanyol kalah

Inilah rangkumannya:

Republik Cek vs Portugal, Skor 0-4

Portugal tampil meyakinkan di Sinobo Stadium, Praha. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan mampu menang 4-0.

Diogo Dalot menjadi bintang dengan memborong dua gol. Sedangkan gol Portugal lainnya diceploskan Bruno Fernandes dan Diogo Jota.

Spanyol vs Swiss, Skor 1-2

Spanyol takluk 1-2 saat menjamu Swiss di Zaragoza. Mereka pun harus kehilangan posisinya di puncak klasemen.

Hanya mendapat gol dari David Alba, La Furia Roja harus kalah karena kebobolan oleh gol Manuel Akanji dan Breel Embolo.

Klasemen Grup A2

Dua laga ini membuat persaingan menjadi lebih menarik. Dengan satu laga tersisa, Portugal dan Spanyol masih berpelung atas tiket semifinal. Portugal kini mengemas angka 10, unggul 2 dari rivalnya.

Swiss mampu meninggalkan posisi terbawah (zona degradasi) berkat kemenangan ini. Namun, mereka belum aman karena baru mengemas nilai 6, hanya unggul 2 poin dari Republik Cek.

No Tim Main Gol Poin 1 Portugal 5 9 10 2 Spanyol 5 2 8 3 Swiss 5 -4 6 4 Rep. Cek 5 -7 4

Hasil UEFA Mations League Lain

(Liga B, C, dan D):

Irlandia Utara vs Kosovo 2-1

Israel vs Albania 2-1

Serbia vs Swedia 4-1

Skotlandia vs Irlandia 2-1

Siprus vs Yunani 1-0.

Jadwal UEFA Nations League Malam Ini

Jadwal UEFA Nations League akan memasuki pekan keenam atau pekan terakhir, Senin dinihari nanti, 26 September 2022. Ada empat laga yang akan berlangsung di grup atau Liga A malam nanti:

01:45 Austria vs Kroasia

01:45 Belanda vs Belgia

01:45 Denmark vs Prancis

01:45 Wales vs Polandia.

