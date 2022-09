Piala Dunia 2022: Profil Timnas Belanda di Grup A, Selamat Datang De Oranje

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Belanda kembali lagi ke pentas Piala Dunia. Tim yang dijuluki the Oranje ini pada turnamen sebelumnya harus absen karena gagal melewati fase kualifikasi Piala Dunia 2018. Hasil itu membuat sejumlah kalangan terkejut karena mereka nyaris tidak pernah absen dalam ajang Piala Dunia.

Belanda memastikan merebut tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar setelah mengalahkan Norwegia 2-0. Mereka keluar sebagai juara Grup G yang diisi oleh Turki, Norwegia, Montenegro, Latvia, dan Gibraltar.

Virgil van Dijk dan kawan-kawan meraih 23 poin dari 10 laga dengan catatan tujuh kemenangan, dua seri dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan yang mereka alami ialah kala melawan Turki.

Pada Piala Dunia 2022, Belanda bergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Senegal, dan Ekuador. Di atas kertas, Belanda punya tradisi lebih baik jika dibandingkan dengan tiga tim lainnya.

Jika berada dalam kondisi terbaik, mereka bisa menembus hingga final. Tercatat Timnas Belanda sudah tiga kali mencapai final Piala Dunia. Terakhir, mereka nyaris merebut trofi Piala Dunia 2010 sebelum akhirnya dikalahkan Spanyol di final.

Pelatih Louis van Gaal

Louis van Gaal bukan sosok baru bagi Timnas Belanda. Ia tercatat sudah tiga kali (2000, 2012, 2020) dipercaya federasi sepak bola Belanda atau KNVB duduk sebagai pelatih tim nasional. Prestasi terbaik dari pelatih berusia 71 tahun ini adalah membawa Belanda meraih tempat ketiga di Piala Dunia 2014 di Brasil.

Menanggapi hasil undian Piala Dunia 2022, ia mengatakan ada calon lawannya yang tak dikenal sama sekali. Meski demikian, ia merasa cukup beruntung bisa berada di grup A.

Pasalnya, jika dibandingkan pada periode kepemimpinannya di Piala Dunia 2014 Brasil, Belanda berada satu grup dengan juara bertahan Spanyol. "Undian ini lebih menguntungkan, bahkan jika kali ini kami harus bermain melawan juara Afrika (Senegal)," tutur van Gaal.

Dalam setiap kesempatan di Piala Dunia, Timnas Belanda kerap menjadi tim yang diunggulkan. Mereka juga punya tradisi yang baik sebagai tim yang meraih tiga kali runner up (1974, 1978, 2010) di turnamen empat tahunan ini.

Kehadiran mereka pada Piala Dunia 2022 kali ini layak untuk diperhitungkan. Dengan sejumlah materi pemain yang merata di setiap lini, Timnas Belanda setidaknya bisa melaju ke fase gugur.

Pemain Kunci

Timnas Belanda tak pernah kering dengan pemain bintang. Setelah era Robin van Persie cs berakhir, mereka masih punya sederet bintang lainnya. Setidaknya ada tiga pemain yang layak menjadi sorotan. Mereka adalah sang kapten Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay.

Lini tengah nampaknya bakal menjadi sektor paling krusial bagi Belanda. Kehadiran Frenkie de Jong punya peran penting bagi lini depan mereka yang dipimpin Memphis Depay. Posisi keduanya sulit digeser selama Timnas Belanda menjalani fase kualifikasi dan laga di UEFA Nations League.

Khusus untuk Memphis Depay, ia telah mencatatkan 80 caps dan mengemas 42 gol bersama timnas. Sukses Belanda lolos ke Qatar juga tak lepas dari peran penting Depay di lini depan. Dia mencetak 12 gol dari total 33 yang dilesakkan Belanda pada babak kualifikasi zona Eropa.

Jadwal Timnas Belanda di Piala Dunia 2022

21 November, Senegal vs Belanda

25 November, Belanda vs Ekuador

29 November, Belanda vs Qatar

Skuad Timnas Belanda

Kiper:

Andries Noppert (Heerenveen), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (Freiburg)

Remko Pasveer (Ajax Amsterdam)

Bek

Devyne Rensch (Ajax), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern Munchen), Stefan de Vrij (Inter Milan), Denzel Dumfries (Inter), Tyrell Malacia (Manchester United), Virgil van Dijk (Liverpool), Jurrien Timber (Ajax), Bruno Martins Indi, (AZ)

Gelandang

Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta),

Teun Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Steven Berghuis (Ajax)

Depan

Steven Bergwijn (Tottenham), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp)

Profil Timnas Belanda

Nama Federasi: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

Presiden KNVB: Just Spee

Julukan: Oranje

Konfederasi: UEFA

Pelatih: Louis van Gaal

Kapten: Virgil van Dijk

Caps Terbanyak: Wesley Sneijder (134)

Top Skor: Robin van Persie (50 gol)

Peserta Piala Dunia: 11 kali

Rangking FIFA: 8

Gelar: Juara Piala Eropa 1988

