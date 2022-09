Jadwal Bola Senin 26 September 2022: Liga 2, UEFA Nations League, FIFA Matchday

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Senin, 26 September 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 2, UEFA Nations League, dan laga persahabatan FIFA Matchday. Banyak partai menarik yang akan tersaji.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 2 akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain akan hadir laga PSMS Medan vs Semen Padang yang akan disiarkan langsung Indosiar. Selain itu ada juga partai Perserang Serang vs PSDS Deli Serdang dan Persiba Balikpapan vs Deltras Sidoarjo.

Ajang UEFA Nations League akan menghadirkan laga terakhir babak penyisihan grup. Malam ini akan berlangsung persaingan di Grup A3: Hungaria vs Italia dan Inggris vs Jerman.

Hungaria (10 poin) akan berebut tiket semifinal dengan Italia (8). Sedangkan laga Jerman (6) vs Inggris (2) sudah tak bermakna karena Jerman tak mungkin lolos dan Inggris sudah terdegradasi.

Sementara itu dari laga persahabatan FIFA Matchday, malam ini antara lain akan tersaji laga Irak vs Suriah.

Jadwal Bola Selengkapnya

Senin, 26 September 2022

Liga 2

(Pekan keenam)

15:15 Perserang Serang vs PSDS Deli Serdang

16:30 PSMS Medan vs Semen Padang (Indosiar)

18:15 Persiba Balikpapan vs Deltras Sidoarjo (Moji TV)

20:30 Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau.

Laga persahabatan FIFA Matchday

20.00 Ethopia vs Sudan

22.00 Irak vs Suriah

Selasa dinihari, 27 Septeber 2022

UEFA Nations League

(Mola TV)

Liga A

01:45 Hungaria vs Italia

01:45 Inggris vs Jerman.

Liga B, C, dan D

01:45 Montenegro vs Finlandia

01:45 Rumania vs Bosnia

01:45 Gibraltar vs Georgia

01:45 Macedonia Utara vs Bulgaria

01:45 San Marino vs Estonia.

Laga persahabatan FIFA Matchday

01.00 Oman vs Yordania

02.00 Mali vs Zambia.

