Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-9 Berlangsung Minggu Ini, Simak Klasemen dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan kembali hadir pada akhir minggu ini setelah terhenti karena agenda FIFA Matchday. Rangkaian laga pekan kesembilan akan berlangsung mulai 1 Oktober 2022.

Ada sejumlah laga besar yang layak dinantikan.Salah satunya adalah derbi Manchester City vs Manchester United. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Etihad pada Minggu, 2 Oktober 2022, mulai 20.00 WIB.

Kedua tim menunjukkan performa berbeda. Manchester City belum terkalahkan tapi masih kurang konsisten sehingga dua kali ditahan lawan dalam lima laga terakhirnya.

Tim asuhan Pep Guardiola ini menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan nilai 17. Mereka hanya terpaut satu angka dari Arsenal yang berada di puncak.

Manchester United sempat mengawali musim dengan buruk dan dua kali kalah dalam laga awalnya. Namun, mereka mampu bangkit dan terus menang dalam empat laga terakhirnya.

Kini tim asuhan Erik ten Hag itu berada di posisi kelima klasemen. Mereka mengemas nilai 12 dari enam laga, hanya tertinggal satu angka dari Brighton yang ada di atasnya dan juga baru bermain enam kali.

Menilik lima pertemuan terakhir kedua tim, Manchester City lebih unggul. Mereka menang tiga kali, termasuk dalam dua pertemuan musim lalu. Sedangkan MU hanya menang sekali.

Laga besar lain yang juga akan hadir adalah Arsenal vs Tottenham Hotspur. Kedua tim akan berhadapan di Emirates Stadium, Sabtu, 1 Oktober 2022.

Ini bisa jadi duel perebutan posisi puncak klasemen. Arsenal kini menempati posisi tersebut dengan nilai 18, unggul satu angka dari Tottenham dan Manchester City yang ada di bawahnya.

Jadwal lainnya yang akan hadir adalah Liverpool vs Brighton, Crystal Palace vs Chelsea, Southampton vs Everton, dan Leicester vs Nottingham.

