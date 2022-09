Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-7 dan Klasemennya: Mallorca vs Barcelona, Real Madrid vs Osasuna

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ketujuh. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, mulai Sabtu dinihari, 1 Oktober 2022.

Real Madrid, yang menguasai puncak klasemen, baru akan bermain Senin, 3 Oktober 2022. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu akan menjamu Osasuna.

Real Madrid selalu menang dalam enam laga yang dijalaninya. Tim juara bertahan ini memuncaki klasemen dengan nilai 18, unggul dua poin dari Barcelona.

Osasuna tampil tak buruk musim ini. Mereka berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 12, tapi pekan lalu baru Getafe 0-2.

Sementara itu, pada pekan ini Barcelona akan bermain pada Minggu dinihari, 2 Oktober. Tim asuhan Xavi Hernandez itu akan berusaha menjaga catatan tak terkalahkan saat beraga di markas Mallorca yang ada di posisi ke-10 klasemen.

Jadwal pekan ketujuh lainnya akan menampilkan Sevilla vs Atletico Madrid. Kedua tim masih berjuang di luar zona Eropa: Sevilla urutan ke-15, sedangkan Atletico posisi ketujuh.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

Sabtu, 1 Oktober 2022

02:00 Athletic Bilbao vs Almeria

19:00 Cadiz vs Villarreal

21:15 Getafe vs Valladolid

23:30 Sevilla vs Atletico Madrid.

Minggu, 2 Oktober 2022

02:00 Mallorca vs Barcelona

19:00 Espanyol vs Valencia

21:15 Celta Vigo vs Betis

23:30 Girona vs Real Sociedad

Senin, 3 Oktober 2022

02:00 Real Madrid vs Osasuna

Selasa, 4 Oktober 2022

02:00 Rayo Vallecano vs Elche.

Klasemen Liga Spanyol



