Jadwal Bola Selasa 27 September: Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League, Timnas di FIFA Matchday, dan Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Selasa, 27 September 2022, akan menampilkan pertandingan Liga 2, UEFA Nations League, dan laga persahabatan FIFA Matchday. Banyak partai menarik yang akan tersaji.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 2 akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain akan hadir laga Persipura Jayapura vs Putra Delta dan PSIM Yogyakarta vs Persela Lamongan dan Karo United vs Sriwijaya FC.

Ajang UEFA Nations League akan menghadirkan laga terakhir babak penyisihan grup. Malam ini akan berlangsung persaingan di Grup A2: Portugal vs Spanyol dan Swiss vs Republik Cek.

Portugal (10 poin) dan Spanyol (8) akan berduel untuk berebut tiket semifinal. Sedangkan Swiss (6) dan Republik Cek (4) akan berusaha menghindari degradasi.

Sementara itu dari laga persahabatan FIFA Matchday, malam ini antara lain akan tersaji laga Timnas Indonesia vs Curacao. Kedua tim akan bertemu untuk kedua kali. Pada laga pertama lalu, Indonesia menang 3-2.

Pada Rabu pagi juga ada aksi Timnas Brasil dan Argentina di laga berbeda. Brasil akan melaan Tunisia, sedangkan Argentina melawan Jamaika.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 27 September 2022

Liga 2

13:15 Persipura Jayapura vs Putra Delta

14:15 Sulut United vs Persewar Waropen

15:15 Bekasi City vs Nusantara

15:15 Gresik United vs Persipa Pati (Vidio)

15:15 Persekat vs PSCS Cilacap

15:15 Persikab vs Persijap Jepara

15:30 PSIM Yogyakarta vs Persela Lamongan (Indosiar)

16:00 Karo United vs Sriwijaya FC (Vidio).

Laga persahabatan FIFA Matchday

15.00 Brunei vs Laos

18.00 Korea vs Kamerun

18.55 Ekuador vs Jepang

20.00 Indonesia vs Curacao

21.30 Senegal vs Iran

22.30 Bahrain vs Panama

23.00 Kanada vs Uruguay

Rabu dinihari, 28 September 2022

UEFA Nations League

Liga A

01:45 Portugal vs Spanyol

01:45 Swiss vs Republik Cek

Liga B, C, dan D

01:45 Albania vs Islandia

01:45 Irlandia vs Armenia

01:45 Norwegia vs Serbia

01:45 Swedia vs Slovenia

01:45 Ukraina vs Skotlandia

01:45 Kosovo vs Siprus

01:45 Yunani vs Irlandia Utara.

Laga persahabatan FIFA Matchday

00.00 Qatar vs Cile

01.00 Arab Saudi vs Amerika

01.00 Ghana vs Nikaragua

01.30 Brasil vs Tunisia

02.00 Aljazair vs Nigeria

02.00 Maroko vs Paragya

07.00 Argentina vs Jamaika

07.00 El Salvador vs Peru

09.00 Kolombia vs Meksiko.

