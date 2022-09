Liga 1 Kamis Hari Ini: Prediksi Persis Solo vs PSM Makassar, Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persis Solo vs PSM Makassar akan hadir pada pekan ke-11 Liga 1, Kamis, 29 September 2022. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Manahan, Solo, mulai 16.00 WIB dalam laga yang disiarkan langsung Indosiar.

Persis Solo akan berusaha melanjutkan tren positifnya setelah berhasi menumbangkan tim papan atas Liga 1 2022-2023, Bali United, dengan skor 2-0 sebelum jeda internasional. Kemenangan itu memutus paceklik kemenangan karena dua kali kalah melawan PSS Sleman (1-2) dan Borneo FC (1-2), lalu ditahan imbang PSIS Semarang (0-0).

Kemenangan tersebut mengangkat peringkat Persis Solo ke urutan ke-13 klasemen sementara Liga 1 dengan koleksi 10 poin dari 10 laga. Hasil tersebut juga turut menambah catatan positif tim asuhan Rasiman ketika berjumpa lawan-lawan raksasa. Sebelumnya mereka juga sukses mengalahkan Madura United.

PSM bisa menjadi target selanjutnya, asalkan para pemain bisa punya mentalitas yang bagus seperti yang diingan sang pelatih. "Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan hasil positif lawan Bali United pada laga kontra PSM Makassar," kata Rasiman dikutip dari situs resmi LIB.

"Ini akan menjadi perang selanjutnya. PSM juga pasti datang dengan mentalitas yang bagus. Mudah-mudahan kami bisa bersaing juga seperti saat melawan Bali United," kata dia lagi.

Meski demikian, usaha Persis untuk menumbangkan PSM Makassar tak akan mudah. Lawannya, yang berjulukan Juku Eja, sedang dalam performa terbaiknya dan menadi satu-satunya kontestan Liga 1 2022-2023 yang belum terkalahkan.

Dari sembilan pertandingan, PSM Makassar sukses meraih enam kemenangan dan tiga hasil imbang. Laga tandang juga tidak menjadi masalah. Tim asuhan Bernardo Tavares ini juga masih memegang predikat sebagai tim dengan pertahanan paling kokoh sejauh Liga 1 musim ini.

PSM baru kebobolan lima gol serupa Madura United dan Persija Jakarta yang jadi tim dengan jumlah kemasukan terendah hingga pekan ke-10 Liga 1 2022-2023.

Perkiraan Susunan Pemain Utama:

Persis Solo (4-3-3): Muhammad Riyandi; Gavin Kwan Adsit, Fabiano Beltrame, Andri Ibo, Abduh Lestaluhu; Shulton Fajar, Alexis Messidoro, Zanadin Fariz; Ryo Matsumora, Samsul Arif, Irfan Jauhari.

Pelatih: Rasiman.

PSM Makassar (3-5-2): Reza Arya; Yance Sayuri, Yuran Fernandes, Agung Mannan; Dzaky Asraf, Ananda Raehan, Muhammad Arfan, Akbar Tanjung, Yakob Sayuri; Ramadhan Sananta, Kenzo Nambu.

Pelatih: Bernardo Tavares.

Lima Laga Terakhir Persis Solo:

15/09/2022 – Persis Solo vs Bali United (2-0)

10/09/2022 – PSS Sleman vs Persis Solo (2-1)

03/09/2022 – Persis Solo vs PSIS Semarang (0-0)

28/08/2022 – Borneo FC vs Persis Solo (2-1)

23/08/2022 – Persis Solo vs Madura United (1-0).

Lima Laga Terakhir PSM Makassar:

15/09/2022 – Dewa United vs PSM Makassar (1-1)

10/09/2022 – PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (3-0)

02/09/2022 – Persik Kediri vs PSM Makassar (0-0)

29/08/2022 – PSM Makassar vs Persib Bandung (5-1)

20/08/2022 – PSM Makassar vs Arema FC (1-0).

Prediksi Persis Solo vs PSM Makassar

Kedua tim memiliki peluang menang yang sama besar. Kemungkinan laga Liga 1 ini berakhir seri juga sangat terbuka.

Baca Juga: Perdiksi Barito Putera vs Persik Kediri di Liga 1 Sore Ini