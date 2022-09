Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Asia U-17, Timnas U-17 Tampil Perdana pada Senin

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-17 akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 atau Kualifikasi Piala AFC U-17 pada 1-9 Oktober 2022 mendatang.

Indonesia akan mendapat keuntungan karena bermain sebagai tuan rumah dengan dukungan penuh oleh suporter. Semua pertandingan akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.

Indonesia berada di Grup B bersama Palestina, Uni Emirat Arab (UEA), Guam dan Malaysia. Format Kualifikasi Piala Asia U-17 ini adalah home turnament. Di mana pemuncak grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Asia U-17 tahun depan.

Saat ini tim asuhan Bima Sakti menjalani pemusatan latihan (TC) di Bogor untuk persiapan menghadapi pertandingan itu. Sebelumnya mereka menjalani TC di Kota Yogyakarta pada 5-25 September.

Timnas U-17 yang menjalani TC di Bogor sudah lebih ramping. Sekarang skuadnya 32 pemain, tidak lagi 36 pemain seperti saat pemusatan latihan di Yogyakarta.

“Ada pun pengurangan pemain dari hasil seleksi dan pemusatan latihan di Yogyakarta itu tentu karena ada promosi dan degradasi, jadi kami bisa mendapatkan kerangka tim terbaik, sesuai dengan kebutuhan tim,” kata Bima dikutip dari laman PSSI.

Bima berharap bisa membentuk kembali tim U-16 yang kuat. “Saya juga berharap bisa berbicara banyak di Kualifikasi Piala Asia U-17 nanti,” ujar dia menambahkan.

Tim nasional yang akan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 ini merupakan Timnas U-16 yang sebelumnya menjadi juara di Piala AFF U-16. Mereka meraih trofi setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di final pada Agustus lalu.

Timnas U-17 Indonesia akan menghadpai Guam pada laga pertama Kualifikasi Piala AFC U-17. Berikutnya, tim asuhan Bima Sakti akan menghadapi UEA. Setelah itu, mereka akan melawan Palestina dan Malaysia di laga terakhir.

Jadwal Lengkap Timnas U-17 di Kualifikasi Piala Asia U17:

Senin, 3 Oktober 2022: Guam vs Indonesia, pukul 20.00 WIB

Rabu, 5 Oktober 2022: Indonesia vs UEA, pukul 20.00 WIB

Jumat, 7 Oktober 2022: Palestina vs Indonesia, pukul 20.00 WIB

Ahad, 9 Oktober 2022: Indonesia vs Malaysia, pukul 20.00 WIB

