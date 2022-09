Liga 1: Prediksi Bali United vs Persikabo 1973 Main Jumat Ini

Jadwal Liga 1 Kamis 29 September: 3 Laga, Persis vs PSM dan PSS vs Persita Live di Indosiar

Jadwal Liga 1, Kamis, 29 September 2022: Barito Putera vs Persik Kediri, Persis Solo vs PSM Makassar, PSS Sleman vs Persita Tangerang.